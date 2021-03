Tutti vorremmo vedere Mary Poppins sbrigare le faccende in casa al posto nostro. Ma ci sono due cattive notizie. La prima è che Mary Poppins purtroppo non esiste. La seconda è che se vogliamo far sbrigare le faccende di casa a qualcun altro, dovremo inevitabilmente pagarlo.

In alternativa, possiamo limitarci a mettere in pratica alcuni facili trucchi per renderci il lavoro in casa meno faticoso. Ad esempio, possiamo dire addio alle incrostazioni in cucina con questi due super metodi che andiamo a descrivere.

Addio alle incrostazioni in cucina con questi due super metodi: un mix naturale e molto potente

Il primo metodo utile per sgrassare la cucina consiste in un preparato casalingo formidabile. Utile ed efficace al nostro scopo, questo mix naturale ci restituirà risultati brillanti. Brillanti proprio come il piano cottura.

All’interno di un recipiente versiamo dell’acqua bollente, unitamente a delle foglie di menta fresca e a un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Poi, vi aggiungiamo delle scorze di limone (meglio se biologico) e alcune gocce di olio essenziale all’eucalipto.

Per chi vuole, è desiderabile aggiungere anche una spruzzata di aceto di mele. Al termine di questo passaggio, lasciamo macerare il tutto per circa 24 ore. Il giorno successivo versiamo il nostro mix naturale all’interno di un nebulizzatore. Il nostro concentrato è pronto all’uso.

Addio alle incrostazioni: una spugna speciale

Veniamo al nostro secondo metodo. Altrettanto efficace, è ancora più facile e veloce rispetto al primo. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere un foglio di alluminio e accartocciarlo su se stesso.

Cerchiamo di creare una vera e propria spugnetta con la carta stagnola. Usiamo dell’acqua bollente e del detersivo sgrassante per far lavorare meglio la spugnetta.

Quindi servirà anche un po’ di vecchio olio di gomito. La particolarità di questa spugna casalinga sta nella duttilità dell’alluminio. Infatti, esso ci permette di raggiungere facilmente anche gli angoli per pulire al meglio tutte le parti del piano cottura.

