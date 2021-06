L’estate è sicuramente la stagione più bella dell’anno. È tempo di svago, di spiagge e di divertimenti. Però anche questi tre mesi sospesi nel tempo portano i loro problemi: i colpi di caldo, le scottature, le punture di zanzare. Ma “last but not least” ci sono alcuni inestetismi della pelle e del corpo che fanno soffrire una larga fetta del pubblico femminile

Parliamo insieme di uno di questi e troviamo un semplice metodo che può contribuire a risolverlo o almeno ad attenuarlo. Diciamo per sempre addio alle gambe gonfie e alla ritenzione idrica con questo semplice oggetto. Vediamo di cosa si tratta.

I problemi alle gambe e come contenerli

Generalmente le donne sono quelle che notano di più e che subiscono gli inestetismi correlati alle gambe. Spesso, infatti, notano le caviglie gonfie, i buchi della cellulite e la buccia d’arancia presenti nell’area dei glutei.

Naturalmente dei validi consigli per contrastare questi problemi sono un’alimentazione sana e povera di sale, un corretto esercizio fisico e a volte anche l’uso di plantari costruiti su misura. Esiste, però, anche un piccolo accorgimento che nella sua semplicità può aiutare a migliorare la circolazione.

Addio alle gambe gonfie e alla ritenzione idrica con questo semplice oggetto

Per provare a mettere in atto questo piccolo escamotage basta munirsi di un oggetto che tutti abbiamo in camera da letto o in soggiorno, ovvero un cuscino. Consigliamo di optare per quelli del letto perché in generale sono più grandi e facili da usare.

Prima di andare a dormire basta posizionare un cuscino sotto le caviglie in modo da tenerle su per tutta la notte. Se si teme di spostare il cuscino nella notte, durante il sonno, basterà infilarlo alla stessa altezza sotto il materasso. In questo modo la circolazione sarà aiutata e ci sveglieremo con le gambe leggere e sgonfie.

