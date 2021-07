Uno dei problemi più fastidiosi in questo periodo è il gonfiore alle gambe. Molte donne infatti si ritrovano gli arti inferiori ingrossati e dolenti a causa del caldo estivo. Per fortuna però ci sono dei rimedi casalinghi per combattere questa spiacevole situazione. Diciamo dunque per sempre addio alle gambe dolenti con questo ingrediente che abbiamo in cucina. Scopriamo subito di cosa si tratta e perché utilizzare questo prezioso alimento.

Addio alle gambe dolenti con questo ingrediente che abbiamo in cucina

Come abbiamo già spiegato in un articolo precedente il gonfiore alle gambe è dovuto a dei ristagni che si creano per una microcircolazione malfunzionante. In alcuni casi possono essere risolti con dei rimedi pratici e di buon senso. Per scoprirli basta cliccare il link presente alla fine di questa pagina. Se però questi non dovessero funzionare è meglio recarsi dal dottore e vedere se è il caso di prenotare un Ecodoppler per verificare lo stato dei nostri vasi sanguigni. Oggi spieghiamo qui però un piccolo escamotage in più che è molto semplice da realizzare. Basteranno infatti solo due ingredienti: sale grosso ed acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Una miscela facilissima da preparare

Se si soffre di questo genere di problemi, è meglio evitare di tenere le gambe troppo al caldo. Questo significherebbe però evitare del tutto la spiaggia e la tintarella. Per trovare un giusto compromesso si può creare a casa una soluzione rinfrescante che dovrebbe tamponare i danni provocati dalla diretta esposizione ai raggi solari. Per prepararla basta munirsi di sale grosso e di acqua ghiacciata. Consigliamo di mettere una bottiglia in freezer per circa una mezz’oretta. Una volta rimossa, inserire il liquido dentro uno spruzzino adeguatamente lavato e inserire il sale. Chiudere e scuotere energicamente per amalgamare i due elementi. Applicare ogni tanto sulle gambe facendo però attenzione che la temperatura del contenuto rimanga sempre bassa. Una buona soluzione consiste nel trasportare questa soluzione salina in una borsa frigo.

Approfondimento

I trucchi che gli esperti non rivelano per combattere le gambe gonfie e dolenti