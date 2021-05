Si chiama velaterapia ed è una tecnica utilizzata da molte top model brasiliane. Infatti, è proprio in Brasile che nasce questo uso molto particolare della candela di cera. La velaterapia (ossia la terapia della candela) è la strabiliante soluzione contro doppiepunte e capelli sfibrati.

Se ci si sta chiedendo come funziona, troviamo la risposta in questo articolo.

Ecco come diciamo addio alle doppie punte con il metodo della candela che sembra una follia eppure funziona magicamente. Una volta provato non si potrà più farne a meno.

Capelli più forti con la candela

La velaterapia pare fosse in uso in tempi molto antichi. Si pensa che la tecnica risalga addirittura ai tempi di Cleopatra. Ma sono state le nostre ave a tramandare questo metodo di bellezza. Con esso, infatti, si riusciva ad eliminare le doppie punte senza modificare la lunghezza del capello.

Come si riusciva nell’intento? Letteralmente bruciandole via grazie alla fiamma della candela. Subito dopo il trattamento, i capelli venivano liberati dei rimasugli e trattati con impacchi naturali idratanti. Bianco d’uovo, aceto di mele, miele e molti altri ingredienti volti a nutrire e riparare definitivamente la chioma.

Addio alle doppie punte con il metodo della candela che sembra una follia eppure funziona magicamente

Ma come funziona veramente la velaterapia? Oggi si possono trovare abbastanza facilmente parrucchieri esperti nel trattamento con la candela. In casa, ovviamente, non è consigliato applicarsi da soli.

Si inizia separando i capelli in ciocche piccole e arrotolandole su se stesse. Come si vedrà, dalla ciocca spunteranno immediatamente i capelli spezzati e le doppie punte. Accesa la candela, la fiamma dovrà essere passata con fine di bruciare proprio questi spunzoni, dall’alto al basso.

I capelli verranno liberati della loro parte debole e, magicamente, non subiranno alcun danno. Alla fine, una volta compiuto il lavoro su tutte le lunghezze, i capelli andranno spazzolati. Si consiglia vivamente un impacco ricostituente naturale o meno. Alla fine del trattamento, i capelli si mostreranno composti, rigenerati e più luminosi. Ecco il fuoco che rigenera e non distrugge. Gli specialisti dicono di non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 4 mesi dall’ultimo.

