Al via l’ultimo weekend di questo gennaio 2021. In queste ore, si pianificano le pietanze da portare in tavola tra il sabato sera ed il pranzo domenicale. Nel fine settimana ci si dedica di più alla casa e alla cucina. E se il desiderio è quello di gustare piatti sfiziosi e veloci da condividere con tutta la famiglia, la ricetta che la Redazione ha scovato oggi è davvero utile e indiscutibilmente squisita. Soprattutto se si ha voglia di qualcosa di buono da sgranocchiare. Per accontentare grandi e piccini basteranno pochi minuti grazie ai bastoncini speziati di ceci che non faranno rimpiangere le più classiche patatine fritte.

Ingredienti

a) 250 g di farina di ceci;

b) 750 ml acqua;

c) 1 cucchiaio olio extravergine di oliva;

d) 1 rametto di rosmarino;

e) pangrattato e sale q.b.

Addio alle classiche patatine fritte grazie a questa sorprendentemente ricetta. Procedimento

Prendere una ciotola e inserire la farina di ceci, poi versare a filo l’acqua e mescolare con cura i due ingredienti.

Dopo qualche minuto, unire al composto un cucchiaio d’olio extra vergine, due cucchiaini di sale e un rametto di rosmarino tritato finemente. Per facilitare il procedimento si può optare per il rosmarino in polvere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Versare il composto in una pentola e far cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Una volta diventato corposo e denso, il composto andrà versato in una teglia da forno e rivestita con un foglio di carta da forno.

Stendere l’impasto in modo da formare un rettangolo avente lo spessore di circa 1 centimetro.

Far raffreddare e poi tagliare a bastoncini. Una volta pronte le patate non patate andranno cotte o in padella o al forno per circa 15 minuti, utilizzando poco olio.

Se “Addio alle classiche patatine fritte grazie a questa sorprendentemente ricetta” è stata utile ai Lettori, si consiglia anche “Ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto”.