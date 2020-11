Se in questo difficile e particolare momento della nostra vita potessimo convertire ansia e stress in euro, ci ritroveremmo sicuramente un deposito d’oro come quello di Paperon de’ Paperoni. Purtroppo, però, a differenza del papero più ricco del mondo, non ci tuffiamo nelle monete, ma nei problemi quotidiani. Ricorrere alle medicine è il sistema più veloce e pratico per risolvere la situazione. Ma quando le assumiamo, sempre su prescrizione medica, immettiamo comunque nell’organismo anche sostanze di laboratorio. Meglio, per la nostra salute, cercare, se possibile, dei rimedi naturali. Ecco allora che i nostri Esperti vi mostrano dei piccoli segreti per dire addio all’ansia semplicemente mangiando il pomodoro.

Cos’è l’ansia

Prima di analizzare i benefici di questa straordinaria pianta che portiamo a tavola senza saperne tutte le virtù, vediamo cos’è l’ansia. Come dicevamo, nessun momento è purtroppo migliore di questo per definire uno stato d’ansia. Dipende tutto dalla nostra mente che, influenzata da fattori esterni, può generare dei problemi più astratti che reali. Il nostro cervello, infatti, è una macchina perfetta, ma proprio per questo, è anche in grado di metterci in difficoltà. Uno stato di ansia eccessivo, e magari immotivato, può realmente influenzare e negativizzare anche il nostro lavoro. È opportuno quindi cercare di contrastarlo o, ancora meglio, di sconfiggerlo.

Quando l’ansia diventa angoscia

Il passo successivo, che dobbiamo assolutamente prevenire, è quello che ci porta dall’ansia all’angoscia e può determinare addirittura delle azioni e delle decisioni nocive. In queste situazioni dobbiamo per forza farci seguire da medici e specialisti. Ma un grande aiuto ci viene da madre natura e dai suoi frutti.

L’alleato pomodoro

Solitamente siamo abituati ad assumere il pomodoro per le sue proprietà a difesa della vista, del sistema cardiocircolatorio e nella prevenzione tumorale. Tutte cose giustissime, ma non dimentichiamo che possiamo dire addio all’ansia semplicemente mangiando il pomodoro. Se non soffriamo di colite, ulcera o reflusso gastroesofageo, assumere pomodoro a tavola tutti i giorni, o anche in versione bibita, aiuta a prevenire l’ansia. Merito infatti dei suoi nutrienti e delle sue vitamine che facilitano la produzione della serotonina, il neurotrasmettitore cerebrale del buon umore.

Approfondimento

Attenzione a tutti questi alimenti perché sono pieni di pesticidi