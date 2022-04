Molti di noi stanno approfittando dei primi accenni di calore per praticare il tanto agognato cambio stagione. Aprile è il momento perfetto per fare queste pulizie di primavera, togliendo di torno i materiali pesanti e accogliendo quelli più estivi. Quindi è tempo di riporre via il piumone e di scegliere per uscire qualcosa di più leggero. Una delle alternative più amate di tutti i tempi per questo periodo è la giacca in pelle. Però anche questa potrebbe presentare dei problemi quando è vera e soprattutto se è appena comprata. Per questo oggi vediamo come tenere al meglio questo tipo di indumento. Infatti si può dire addio alla puzza persistente delle borse e delle giacche in pelle grazie a questi ingredienti naturali che non le intaccano. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e cosa è necessario per non rovinare questo materiale.

La pelle vera, come tenerla nell’armadio

Quando si compra per la prima volta questo genere di materiale è necessario metterlo ad arieggiare in un posto ventilato e asciutto. È infatti molto importante non metterlo a contatto con l’umidità. Se si comprano delle scarpe è meglio inserire al loro interno dei fogli di giornale appallottolati in modo da mantenerne la forma. Invece quando si tratta di altri capi basta riporli all’interno dell’armadio con dei fogli di carta senza acidi. Se si tratta di giacche è però necessario appenderle: piegare questo genere di capo infatti potrebbe creare delle grinze anti-estetiche da vedere. Per farlo è meglio evitare le tipiche grucce e preferire degli appendiabiti di grandi dimensioni. Allo stesso modo sono banditi i nastrini cuciti. Infatti la pelle essendo pesante potrebbe cadere e lacerarsi. Se la si vuole coprire è meglio farlo con un tessuto ed evitare la plastica.

Addio alla puzza persistente delle borse e delle giacche di pelle per godersi una primavera con dei capi all’ultimo grido

Un altro problema invece ruota attorno al caratteristico odore che a molti dà fastidio. A volte però non basta far “respirare” la pelle all’aria aperta. In questo caso si può optare per dei prodotti naturali che potrebbero attenuarne la puzza. I più indicati sono limone e aceto. Basta infatti impregnare dell’ovatta con questi liquidi e poi tamponare delicatamente sui nostri capi. Entrambe le sostanze infatti hanno il potere di neutralizzare gli odori sgradevoli. Se no in alternativa va bene anche utilizzare il bicarbonato sciolto all’interno di un bicchiere di acqua.

