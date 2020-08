Oggi descriviamo come dire addio alla pelle flaccida con un rimedio naturale. Se si è reduci da una dieta ed un dimagrimento importante o anche solo per una questione di età avanzata possono comparire dei cedimenti della pelle in alcune parti del corpo come le braccia, la pancia, il collo, le gambe. Sono esteticamente brutti da vedere, in alcune zone del corpo possono dare molto fastidio e fare anche male. Il sudore può rimanere intrappolato e a causa di sfregamento la pelle si irrita e si arrossa. In più può ostacolare un ulteriore perdita di peso, non si possono indossare i vestiti che si desiderano, non si è in grado di svolgere attività fisica o anche soltanto passeggiare.

Se si è tormentati da questo problema si può intervenire con un rimedio naturale che potrebbe porre fine alla pelle flaccida. Si interviene con dei prodotti naturali che troviamo facilmente in cucina facili da reperire, ed economici. Potrete evitare di ricorrere a dolorosi interventi chirurgici o maschere cosmetiche molto costose.

Addio alla pelle flaccida con un rimedio naturale

Ingredienti

1 uovo;

miele;

gelatina in polvere.

Procedimento

Le uova sono ottime per rassodare la pelle e ricostruire le cellule danneggiate.

Mettere in una ciotola il contenuto dell’uovo, aggiungere un cucchiaino di gelatina in polvere. La gelatina che contiene del collagene migliora l’elasticità della pelle riducendo le rughe, la pelle flaccida e cedimenti. Aggiungere un cucchiaino di miele. Il miele è un potente antiossidante può aiutare a rimuovere le tossine che si sono accumulate col tempo nella pelle.

Mescolare bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Come applicare

Applicare il composto ottenuto dove si desidera togliere la pelle flaccida e i cedimenti. Massaggiare la parte compiendo dei movimenti circolari. Lasciare agire per almeno trenta minuti. Trascorso questo lasso di tempo, sciacquare bene con acqua fredda la zona trattata. Ripetere questa operazione due volte alla settimana.

Per prevenire e curare questo problema consigliamo ai lettori di condurre uno stile di vita sano, mangiare frutta e verdura, bere molta acqua e dormire almeno sette ore al giorno.