Se i propri capelli sono spesso pieni di forfora, sicuramente si cercherà di tamponare questo fastidio comprando shampi e balsami particolari. Esistono, però, molti metodi naturali che sono molto meno costosi e che perlomeno vale la pena provare.

Per questo oggi parliamo di un trucco che potrà essere utile sia in termini di salute che di portafoglio, rendendo allo stesso tempo la propria chioma sana e lucente. Diciamo, dunque, addio alla forfora e al cuoio capelluto problematico con questo semplice rimedio naturale. Scopriamo cosa bisogna utilizzare per liberarsi di questa problematica.

Cos’è la forfora e da cosa è provocata

La forfora è una fastidiosa, ma fisiologica desquamazione del cuoio capelluto che si presenta sotto forma di piccole scaglie bianche che rimangono attaccate alla base del cranio e sulle lunghezze. Questo fenomeno è antiestetico e può dare anche la sensazione di sentirsi sporchi, ma se avviene di rado rientra nella normalità. Invece, se è persistente, potrebbe trattarsi di una dermatite seborroica e in quel caso è necessario farsi vedere da uno specialista.

L’utilizzo dell’aloe vera

Diciamo addio alla forfora e al cuoio capelluto problematico con questo semplice rimedio naturale. Se si ha un cuoio capelluto pruriginoso e secco e, di conseguenza, una forfora di questo tipo l’ingrediente vegetale da usare assolutamente è l’aloe vera.

Basterà, infatti, prendere una foglia e tagliarla in due per estrarne la polpa. Da questa si estrae una sostanza da stendere sui capelli come maschera. L’ideale è tenerla in posa tutta la notte per permettere a questo gel di agire, idratare e riequilibrare la cute e il capello.

