Esiste un disturbo molto diffuso e comune ma sul quale è difficile confrontarsi con gli altri perché motivo di grande imbarazzo: il meteorismo.

È un problema difficile da gestire soprattutto per chi trascorre molto tempo a contatto con le persone. Per esempio, per chi viaggia molto o mangia spesso fuori casa.

Il meteorismo è un fenomeno legato alla formazione di gas in eccesso all’interno dell’intestino che crea una sensazione di pancia gonfia e tensione addominale. Questi disturbi si riducono quando le pareti intestinali assorbono i gas che vengono poi immessi nel sangue ed eliminati. Oppure si percepisce sollievo quando l’aria viene espulsa attraverso eruttazioni o flatulenza. Chi soffre di questo disturbo, quindi, è sempre in cerca di una soluzione risolutiva.

Le cause della formazione di gas nell’intestino

Le cause del meteorismo sono diverse. Sicuramente incidono i cattivi comportamenti che assumiamo durante il consumo dei pasti, come masticare poco, per esempio, oppure mangiare di fretta. E anche le cattive abitudini alimentari, come bere bevande gassate o alcolici, hanno le loro responsabilità, Alcuni cibi più di altri, inoltre, contribuiscono al processo di fermentazione da parte della flora batterica intestinale. Per esempio, i legumi, alcuni tipi di verdure, la frutta ricca di zuccheri e i latticini. Al problema contribuiscono anche condizioni particolari di ansia o stress, una alimentazione disordinata e i problemi di stitichezza.

Addio al problema imbarazzante di gas nell’intestino con questa erba aromatica in infusione

I sintomi del meteorismo, se frequenti, condizionano la qualità della vita di una persona ed è forte quindi il desiderio di trovare una soluzione.

Una routine a tavola e un’alimentazione corretta sicuramente aiutano a prevenire il problema, da associare possibilmente a una passeggiata dopo i pasti.

Un metodo efficace è sicuramente quello di bere dopo pranzo una tazza di infuso di timo. Il timo è un’erba aromatica dal profumo intenso e inconfondibile, capace di esaltare i sapori dei piatti soprattutto a base di pesce. Ecco la ricetta della nonna che sfrutta le proprietà digestive di questa erba.

Per un infuso di timo, lasciare per dieci minuti un cucchiaio di foglie e fiori secchi di timo in una tazza con acqua bollente. Prendere questo infuso per una settimana al mese per tre mesi. Il timo disinfetta gli organi coinvolti nella digestione, limitando la fermentazione, e rilassa l’intestino, riducendo gonfiore e dolori addominali.

In caso di altre patologie o altri sintomi è sempre consigliabile chiedere il parere del medico. Nel frattempo, un infuso di timo sicuramente allevierà il disturbo.