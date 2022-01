Spesso e volentieri molti di noi evitano alcuni prodotti perché li considerano scoccianti da preparare. Infatti, ci sono dei cibi che prima di essere messi nel piatto vanno in un qualche modo trattati, ad esempio con un ammollo oppure con l’utilizzo di condimenti che ne alterino il sapore. Ad esempio, questo succede con il radicchio: il suo retrogusto amaro infatti potrebbe rovinare irrimediabilmente i piatti di pasta o i risotti. Per questo oggi spieghiamo come aggirare il problema, semplicemente comprandone uno con un sapore meno impegnativo. Possiamo dunque dire addio al limone e all’aceto, ecco la varietà di radicchio meno amara e perfetta per le insalate e i contorni crudi. Vediamo insieme di quale varietà si tratta e come servirlo in tavola.

Stiamo parlando del radicchio variegato di Lusia, prodotto originario della zona meridionale del Veneto. Questo tipo di ortaggio, a prima vista, risulta molto diverso da quello classico che tutti noi abbiamo in mente. Infatti, si presenta come un cespo rotondo e ha un colore molto chiaro fra il crema e il giallognolo, con delle striature o macchie violacee. È chiamato più comunemente anche radicchio bianco o cicoria e ha un sapore caratteristico, naturalmente molto più dolce di quello a cui siamo abituati. Proprio questa sua particolarità lo rende perfetto da mangiare a crudo senza dover incorrere nel rischio che la preparazione si presenti troppo amara. Quindi può essere impiegato in delle semplici insalate, condite semplicemente con olio, aceto, sale e con delle scaglie di parmigiano reggiano. In alternativa, si può presentare come antipasto, semplicemente grigliandolo.

Come preparare un delizioso antipasto con questo genere di ortaggio

Se si vuole acquistare questa varietà, ecco un metodo ingegnoso e semplicissimo per portarla in tavola e stupire tutti i commensali. Basta infatti staccare delicatamente le foglie dal cespo e sciacquarle una ad una sotto acqua corrente. Lasciarle un attimo da parte e preparare il ripieno. In questo caso abbiamo deciso di preparare una salsa tonnata. Abbiamo già spiegato il procedimento da seguire per ottenerla alla maniera di un tempo. Suggeriamo di affiancare questo condimento a delle frittatine, ottenute semplicemente con uova sbattute e sale. Quando si saranno ottenuti questi due elementi, inserirli all’interno delle foglie di radicchio e creare dei fagottini da servire in tavola.

