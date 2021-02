I punti neri possono comparire a tutte le età. Esatto, anche gli adulti possono vedere punti neri spuntare sul proprio naso o sul proprio viso. Questo può accadere se il sebo va ad ostruire i pori e si ossida a contatto con l’aria. Il risultato è un puntino nero difficile da eliminare.

Molte persone litigano quotidianamente con questo inestetismo. In soccorso arrivano creme, esfolianti e trattamenti di bellezza. Ma non solo! Possiamo anche dire addio ai punti neri sul naso grazie a questi semplici metodi naturali.

Un tonico contro pori dilatati e punti neri

Per tenere a bada punti neri e imperfezioni possiamo affidarci a un tonico naturale fatto con aceto di mele e menta. Prendiamo qualche ciuffetto di menta fresca e tritiamolo. Quindi mettiamone 2 cucchiai in un barattolino di vetro. Aggiungiamo anche 2 cucchiai di aceto di mele e mescoliamo bene.

Lasciamo riposare per 15 giorni, quindi filtriamo il tutto e aggiungiamo 125 millilitri di acqua. Conserviamo il tonico in frigo per 6 giorni al massimo. Ma come usare questo tonico? Applichiamolo con un dischetto di cotone dopo aver deterso accuratamente il viso.

Per sconfiggere gli odiati punti neri sul naso possiamo combinare bicarbonato e limone insieme. Prendiamo mezzo bicchiere di acqua tiepida (attenzione, non bollente!) e aggiungiamoci un cucchiaino di succo di limone e uno di bicarbonato. Mescoliamo bene e quindi applichiamo il miscuglio sul naso. Lasciamolo agire per qualche minuto e quindi risciacquiamo.

Frutta per il nostro viso

In alternativa ai 2 metodi sopra elencati possiamo provare questa maschera alle fragole. Questo frutto è ottimo in caso di pelle grassa. Infatti, aiuta a ridurre i pori dilatati e a purificare la pelle.

Prendiamo una ciotolina e schiacciamoci dentro 2 fragole. Aggiungiamo un cucchiaino di miele e uno di succo di limone. Mescoliamo con una forchetta e applichiamo la maschera sul viso. Lasciamo agire per circa 10 minuti e quindi risciacquiamo il viso.