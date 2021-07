Questo inestetismo non è solo poco gradevole da vedere, ma comporta spesso anche fastidi e dolori. La presenza di calli sui piedi è ancor più problematica durante l’estate, quando la voglia d’indossare meravigliosi sandali aperti come questi è tantissima. Il Team di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come dire finalmente addio ai fastidiosissimi calli, grazie a semplici soluzioni presenti in dispensa e giardino. Si tratta d’ingredienti davvero alla portata di chiunque e con cui realizzare rimedi infallibili contro questo difficile inestetismo.

Come eliminare in modo efficace i calli e avere piedi e mani sempre impeccabili

I calli non compaiono esclusivamente sui piedi, ma anche in altre zone come le mani. In generale, compaiono quando una parte del corpo sfrega contro una superficie, come ad esempio le scarpe.

Le motivazioni sono poi tantissime, come calzature poco confortevoli, lavori faticosi, posture scorrette e lunghe camminate. Qualunque sia la causa, bisogna cercare la soluzione migliore che faccia al caso proprio.

Una prima possibilità è quella di mescolare due cucchiaini abbondanti di miele a mezza cipolla ridotta in purea. Amalgamare i due ingredienti e applicarli direttamente sulla zona interessata. Lasciarla in posa per circa 15 minuti, eventualmente coprendo con una garza per agevolare l’operazione.

Altri rimedi per dire addio ai fastidiosissimi calli grazie a semplici soluzioni presenti in dispensa e giardino

Un altro rimedio efficace contro i calli è l’impacco a base di farina di riso e limone. Bastano due cucchiai di farina di riso e qualche goccia di limone. In questo caso, suggeriamo di coprire con una garza e lasciare in posa una notte intera. Risciacquare il mattino dopo con acqua calda.

Un’altra soluzione efficace è l’olio di ricino, che molti possiedono per i suoi incredibili benefici nella cosmesi, ma anche nella cura del giardino.

L’olio di ricino allontana infatti uno dei nemici più temuti di prato e piante, ossia la talpa. Basterà applicarlo ogni giorno con costanza dopo aver effettuato un pediluvio con acqua e aceto.

Qualche ultima soluzione inaspettata

Altri rimedi altrettanto valevoli sono una soluzione a base di gel d’Aloe vera e olio essenziale di geranio oppure il macerato di edera. Per quest’ultimo basta lasciare a macerare le foglie di edera per almeno 12 ore. Applicare il composto sul callo e coprire con una fasciatura per tutta la durata della notte. Meglio sempre provare prima su piccole porzioni di pelle per scongiurare effetti indesiderati.