Addio ai chili di troppo accumulati durante le abbuffate estive con questi semplici consigli

Le belle serate estive trascorse con gli amici, qualche pranzetto qua e là in riva al mare, un gelato di troppo, una birra in più, fa tutto parte delle belle vacanze estive, che ci permettono di rilassarci e molto spesso di lasciarci andare a qualche tentazione di troppo.

E tentazione dopo tentazione i chili sulla bilancia aumentano e i vestiti settembrini sono sempre più stretti. È dunque quale momento migliore di questo per mettersi a dieta?

Quando parliamo di dieta non intendiamo un regime restrittivo e diseducativo, ma al contrario ci riferiamo ad uno stile di vita fatto di alimenti per la maggior parte sani e per un 20 % industrializzato e calorico.

Inoltre, molti commettono questi comuni errori che impediscono di perdere peso rendendoci flaccidi e molli.

Addio chili di troppo accumulati durante le abbuffate estive con questi semplici consigli

Le 5 regole d’oro per rimettersi in forma. La prima è quella di consumare più energia di quella ingerita attraverso i cibi. Vanno ridotte le calorie ingerite e posta l’attenzione sul tipo di alimento consumato. Infatti, le calorie ingerite non sono sempre le stesse, un conto è consumare 100 kcal di cioccolato un conto è consumarne 100 di verdura.

Non bisogna escludere nulla, anzi la filosofia di tutto un po’ e nelle giuste porzioni è quella giusta.

Un altro fattore indispensabile è quello di ridurre le porzioni, lo si può fare utilizzando dei piatti dalle dimensioni più piccole che visivamente si riempiono prima dandoci un senso di pienezza.

Inoltre è sempre buona regola cominciare il pasto consumando un piatto di verdure crude. Come insalata o spinaci che sono ricchi di fibre e per tanto aumentano il senso di pienezza e ci aiutano a mangiare meno. Esse inoltre hanno un elevato contenuto di fibre utile per regolare il transito intestinale.

Ridurre i condimenti, anche l’olio se in eccesso ci fa metter su chili di troppo. L’ideale infatti sarebbe di versarne un filo o un cucchino a pietanza già cotta e pronta per essere servita. Evitare di aggiungerlo già in cottura in quanto il calore trasforma i suoi legami chimici in un grasso poco salutare.

Anche soluzioni come il digiuno prolungato andrebbero evitati perché serve esclusivamente a rallentare il metabolismo e a degradare repentinamente la massa muscolare. Limitiamo i pasti fuori casa giacché quando si consumano pasti al ristorante si aumentano sempre un po’ le calorie introdotte.

La regola per l’eccellenza

Infine, e non per grado di importanza, è indispensabile aumentare il grado di massa muscolare. Mettere su massa significa consumare più energia, dimagrire di più. Evitare di fare solo cardio, quindi estenuanti camminate e corse non aiuteranno a raggiungere i risultati sperati ma in alcuni casi andranno anche a peggiorarli.

Infatti il punto cardine per dimagrire, oltre a seguire un regime alimentare corretto per almeno 6 giorni su 7 è quello di incrementare la massa muscolare, aumentando l’uso di pesi.

Ebbene, addio chili di troppo accumulati durante le abbuffate estive con questi semplici e banalissimi consigli.