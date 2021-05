Non solo la nostra pelle ha bisogno di protezione quando ci esponiamo al sole. Anche i capelli soffrono tanto d’estate. Con il sole cocente, la salsedine o il cloro diventano spenti e subito secchi. Bisogna ripararli dal sole e mantenerli sempre idratati. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco per nutrirli e proteggerli senza avere l’effetto unto. In modo completamente naturale.

Prima di tutto, un bel cappello non guasta mai

Oltre a proteggere la testa ed evitare insolazioni, è un’ottima soluzione per non rovinare i capelli. Quando siamo in spiaggia sdraiate al sole, teniamolo sempre a portata di mano. Evitiamo sempre di esporci al sole nelle ore più calde. Scottarsi non è utile per ottenere l’abbronzatura perfetta. Siamo costanti, usiamo la protezione solare e con un po’ di pazienza otterremo i risultati sperati. Per il cappello usiamo materiali naturali. Sono traspiranti e ci eviteranno l’effetto crespo.

Addio ai capelli secchi e sfibrati d’estate con questi rimedi naturali super efficaci per proteggerli dal sole

Ma come fare ad idratarli senza ungerli? Di solito i prodotti in commercio sono utili. Ma se si ha la cute grassa sono un problema. In un attimo passeremo da capelli crespi a cuoio capelluto grasso. Non un bellissimo effetto esteticamente. Quindi usiamo soluzioni naturali. Per esempio, il burro di karité o l’olio d’avocado. Ma anche olio di semi di lino o argan. Questi prodotti hanno un filtro naturale che protegge i capelli senza ungerli. Portiamoli nella borsa mare e usiamoli all’occorrenza. Un paio di cucchiai bastano, strofiniamoci le mani e applichiamoli dalla radice alle punte.

Quando rientriamo dal mare prima dello shampoo facciamo una maschera nutriente. Magari all’aloe o all’avocado. Teniamola in posa per 15 minuti e poi risciacquiamo.

Quindi, addio ai capelli secchi e sfibrati d’estate con questi rimedi naturali super efficaci per proteggerli dal sole. Non dovremo più preoccuparci quando siamo in vacanza. Ma se vogliamo sempre capelli lunghi, sani e forti, ecco un segreto. Con il metodo che viene dall’Oriente i risultati saranno stupefacenti. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, basta cliccare qui.