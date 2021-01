Non sempre è necessario comprare costosissimi prodotti per prendersi cura della propria bellezza, buona parte di quello che serve è già nelle nostre case. Miscelando gli ingredienti giusti si possono ottenere fantastici risultati con poca spesa e in modo assolutamente ecocompatibile. Oggi il team di ProiezionidiBorsa, propone un trattamento di bellezza homemade ed ecologico per i capelli che vi stupirà. Vi sveleremo infatti come dire addio ai capelli crespi con una maschera fai da te tutta naturale, preparata con ingredienti facilmente reperibili.

Le vitamine, le proteine e i minerali contenuti negli ingredienti di questa maschera aiuteranno a nutrire e idratare la chioma regalandole forza, morbidezza e lucentezza. Ma vediamo subito come prepararla:

Ingredienti

1 banana molto matura;

½ avocado;

1 uovo;

10 ml di olio d’oliva;

1 cucchiaio di miele;

2 cucchiaio di gel all’amido di mais.

Preparazione

Mettere in un mixer la banana matura tagliata a pezzi, l’avocado, l’uovo, il miele e l’olio d’oliva, frullare il tutto fino ad ottenere una crema. Filtrarla per eliminare eventuali grumi. Quindi preparare il gel all’amido di mais, la cui ricetta si potrà trovare a questo link. Aggiungerne un paio di cucchiai al composto nel frullatore e mixare ancora gli ingredienti. Trasferire la miscela ottenuta in una ciotola. Quindi separare i capelli in due metà e applicare con cura la maschera, ciocca per ciocca partendo dalle punte e arrivando vicino alle radici. Quindi raccogliere i capelli sotto una cuffia.

Il gel all’amido di mais serve a dare consistenza alla maschera ed ha potere idratante. Le più pigre che non hanno troppa voglia di sporcare, saranno contente di sapere che non è indispensabile. La maschera è già molto ricca di nutrienti grazie agli altri preziosi ingredienti che regaleranno anche da soli un risultato fantastico. L’avocado in particolare è ricchissimo di proteine, grassi e minerali, un concentrato di energia per i nostri capelli.

Deve essere applicata sui capelli puliti e umidi e tenuta in posa per circa due ore. Trascorso questo tempo si potrà procedere al risciacquo e applicare un balsamo o ancor meglio procedere con un risciacquo acido con dell’aceto di mele che contribuirà ad eliminare l’eventuale odore di uovo. Come si fa? Basterà miscelare 2 cucchiai di aceto in mezzo litro d’acqua fredda che verseremo poi sui capelli come ultimo risciacquo.

Dire addio ai capelli crespi con una maschera fai da te tutta naturale è possibile, occorre un po’ di pazienza certo ma sarà l’occasione giusta per concedersi un momento di relax dedicandosi al proprio benessere.