Basta una semplice distrazione e il danno è fatto. Mentre stiamo stirando può succedere di tutto: suona il campanello, nostro figlio ci chiama o inizia a piangere, squilla il telefono… O più semplicemente, siamo noi stesse a distrarci, perché nel frattempo stiamo guardando la nostra serie preferita o rispondiamo a un messaggino.

E tra tutte queste distrazioni, ecco che ci siamo dimenticati la piastra rovente del ferro da stiro proprio dove non dobbiamo! Ovvero sulla camicia nuova del marito o sul nostro abito preferito. Una bella macchia giallognola (tendente al marrone) fa bella mostra di sé, di solito in zone ben difficili da nascondere.

Che fare quindi? Sbarazzarsi del capo? No davvero. Non dobbiamo infatti pensare che la situazione sia irrisolvibile. Stiamo infatti per mostrare delle ottime soluzioni.

Addio agli orrendi aloni gialli lasciati dal ferro da stiro su vestiti bianchi e colorati grazie a questi rimedi infallibili.

Capi bianchi

Ammoniaca e acqua ossigenata sono le 2 sostanze da utilizzare per eliminare le macchie provocate da una bruciatura sui capi bianchi.

Attenzione: scegliere uno dei due prodotti. Mai utilizzarli tutti e due insieme! Dal loro mix si crea infatti una soluzione di vapori tossici.

Vediamo quindi come procedere. Basta impregnare un batuffolo di cotone, una garza o uno straccetto con l’ammoniaca o l’acqua ossigenata, e sfregare energicamente sulla zona da trattare.

Se la macchia è molto ostinata, ripetere l’operazione fino alla sua totale scomparsa.

Infine, sciacquare il capo e procedere al normale lavaggio.

Capi colorati

Le macchie del ferro da stiro sugli indumenti colorati sono più difficili da eliminare. Ma non si tratta di un’impresa impossibile. Ecco come fare in questo caso.

Strofinare la parte macchiata con una spugna morbida bagnata in acqua e sapone. Mettere il capo al sole per farlo asciugare. Una volta ben asciutto, strofinare la zona con dell’aceto bianco.

Anche in questo caso, ripetere l’operazione fino a quando la bruciatura non sarà scomparsa del tutto.

Sale e limone sono un’ottima alternativa all’aceto, visto che non tutti lo gradiscono a causa del suo odore pungente.

Basta versare del sale da cucina sulla macchia e strofinare con uno straccio bagnato col succo di limone.

Oltre che da una possibile distrazione, le bruciature da ferro da stiro sono spesso causate dalle diverse temperature che ogni tessuto richiede.

Prima di stirare, controllare quindi l’etichetta di ogni capo e cambiare l’impostazione della temperatura per non correre il rischiare di provocare danni.

E ora che lo sappiamo, addio agli orrendi aloni gialli lasciati dal ferro da stiro su vestiti bianchi e colorati grazie a questi rimedi infallibili.

Ricordiamo infine che le distrazioni possono provocare bruciature non solo sui vestiti ma anche sulle nostre mani. Leggere qui per sapere come fare per trovare immediato sollievo.