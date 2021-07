Con il caldo notiamo spesso la presenza di insetti nella dispensa, ma non solo. Ora finalmente i nostri Lettori che hanno questo problema conosceranno al termine dell’articolo come dire addio agli insetti mangiapane tra casa e giardino grazie a 3 rimedi naturali.

Il nome non deve trarre in inganno perché comunemente il riferimento è a blatte fuochiste o blattelle germaniche. Questi insetti fastidiosi trovano interesse intorno ai residui di cibo, solitamente negli angoli delle dispense. Però, molti hanno segnalato anche la presenza in giardino e non solo in questo luogo specifico di casa.

Bisogna stare attenti agli insetti mangiapane

Trovare questi insetti in casa e soprattutto nei pressi dei resti di cibo non è il massimo perché sono portatori di virus, funghi e germi. Infatti gli insetti mangiapane amano l’umidità, il buio e il calore. Purtroppo queste blatte provengono da ambienti luridi e malsani perciò meglio tenerli lontani dalla nostra abitazione in ogni modo.

Ora per aiutare i nostri Lettori a centrare l’obiettivo, sveliamo alcuni trucchetti e rimedi casalinghi.

Tra le mura domestiche abbiamo aceto, alloro, rosmarino, cipolla e aglio, sapone di Marsiglia utili per combattere le blatte e dire definitivamente addio a questi insetti pericolosi per la salute. Nessuno vuole assolutamente correre il rischio di prendere virus, funghi e germi.

Il rimedio dell’aceto

L’aceto è il primo repellente utile per tenere lontani gli insetti mangiapane. Prendere una brocca e versare tre quarti di acqua e un quarto di aceto. Poi con un panno morbido lavare le superfici dei mobili dove facilmente si deposita il cibo. Vedrete che le blattelle resteranno lontano da questi luoghi.

L’odore dell’alloro

Un altro alimento funzionale è l’alloro con il suo odore particolare. Basta sbriciolare le foglie nei luoghi dove abbiamo notato la presenza delle blatte e in poche ore scompariranno perché non ne tollerano l’odore.

Aglio e cipolla

Il mix tra aglio e cipolla ha un effetto antiparassitario sorprendente. Perciò è utile fare un decotto in una pentola d’acqua e inserire circa 30 grammi di aglio e 30 grammi di cipolla. Bisogna far bollire tutto per 15 minuti e filtrare, poi in uno spruzzino con il quale lo spargeremo sulle zone interessate.

Non appena l’odore si espande questi fastidiosissimi insetti staranno alla larga. Seguendo questi consigli addio agli insetti mangiapane tra casa e giardino grazie a 3 rimedi naturali.