Come togliere le macchie? Una domanda che ci ripetiamo spesso a cui capita di non sapersi dare una risposta.

Quante volte è capitato di macchiarsi con il caffè? Per non parlare del vino e le macchie di sangue? Un incubo quello delle macchie da scrostare dai nostri indumenti, spesso infatti tecniche sbagliate impediscono allo sporco sul tessuto di andare via, anzi molto spesso questo si accentua e diventa davvero un problema mandarlo via.

A volte le proviamo proprio tutte ma le macchie non lasciano i nostri abiti. E allora come fare? E se i panni hanno un cattivo odore come fare a farli diventare profumatissimi possiamo scoprirlo insieme con la lettura di questo articolo.

Ma torniamo ad oggi e diciamo addio ad ogni tipo di macchia con questi 3 geniali e veloci trucchetti della nonna per abiti come nuovi.

Ecco i rimedi fai da te per eliminare le macchie, i consigli vengono direttamente da vecchie tradizioni.

Macchie di sangue

Per eliminare le macchie di sangue se fresche basterà passare l’indumento sotto l’acqua fredda e applicare del sapone di Marsiglia e risciacquare. Attenzione a non utilizzare l’acqua calda che fissa solamente la macchia. Se la macchia è secca ricorrere all’uso dell’acqua ossigenata e di acqua gassata da applicare direttamente sulla macchia. Le bollicine di anidride carbonica aiuteranno a sciogliere il sangue.

Inchiostro

Le macchie di inchiostro sono difficili da rimuovere, l’importante è agire tempestivamente quando l’inchiostro è ancora fresco. Mettere sulla macchia dell’aceto e lasciarlo in posa per un’ora, procedere al successivo lavaggio.

Macchie di caffè

Per eliminare le macchie di caffè se fresche, basterà versare sulla macchia dell’acqua bollente. Se invece la macchia di caffè è secca è necessario tamponare sulla macchia dell’ammoniaca. Se il tessuto è più delicato versare su acqua e alcool per rimuovere la macchia.

Vino

Per eliminare le macchie di vino l’importante è non utilizzare acqua calda che fisserebbe solo l’alone. Un rimedio efficace è quello di mettere del sapone liquido sulla macchia e tamponare con acqua tiepida. Usare acqua frizzante è un altro rimedio naturale che permette di eliminare la macchia velocemente. Sulle macchie di vino asciutte versare qualche goccia di succo di limone mischiata con sapone di Marsiglia liquido e lasciare agire per qualche ora.

Sono questi i consigli per dire addio ad ogni tipo di macchia con questi 3 geniali e veloci trucchetti della nonna per abiti come nuovi.