Per giorni abbiamo tenuto le ante dell’armadio spalancate, tuttavia, l’odore nauseante di muffa, chiuso e umido sembra proprio non voler dissiparsi. Spesso potremmo ritrovarci in una spiacevole situazione. Al mattino, apriamo l’armadio e, selezionando i vestiti da indossare, ci rendiamo conto che questi emanano uno sgradevole odore. Ovviamente, siamo costretti a trovare al più presto una soluzione efficace per far fronte a questo increscioso imprevisto. Spesso in casa combattiamo giorno dopo giorno con piccole noie quotidiane per le quali, alle volte, fatichiamo a trovare una pratica soluzione. Profumare gli armadi di casa potrebbe rappresentare una vera e propria sfida. Tuttavia, con un rimedio della nonna potremmo dire addio a vestiti e armadio che puzzano, rilasciando un odore fastidioso e insopportabile.

Cause

Un armadio maleodorante potrebbe porci in una situazione imbarazzante, poiché il forte odore potrebbe investire anche i nostri vestiti. Muffa, umido e chiuso sono spesso 3 conseguenze correlate. Questi inconvenienti potrebbero dipendere dalla scorretta aereazione del nostro armadio. Infatti, dovremmo areare costantemente, per almeno 10-15 minuti al giorno, la nostra camera da letto e gli armadi per evitare questa situazione. La muffa potrebbe essere causata anche dalla posizione del nostro armadio: infatti, ciò potrebbe verificarsi quando esso è posizionato a pochi centimetri dal soffitto. In questo caso, polvere e umidità potrebbero essere cause scatenanti. Spesso questa situazione si ripercuote sui nostri vestiti. Ecco perché è necessario capire come risolvere in fretta la problematica.

Addio a vestiti e armadio che puzzano di muffa, umido o chiuso con questo profumato rimedio della nonna a basso costo

Come tutte le piccole noie quotidiane in casa, anche in una simile circostanza, i rimedi della nonna potrebbero tenderci un valido aiuto. Spesso, per combattere queste problematiche potremmo affidarci agli ingredienti della nostra dispensa: riso, caffè, aceto. Tuttavia, nel caso in cui questi rimedi non dovessero funzionare, potremmo valutare anche altre soluzioni casalinghe. Infatti, potremmo realizzare in pochi passi una miscela da posizionare nell’armadio, utile ad assorbire i cattivi odori. Vediamo gli ingredienti e la preparazione:

500 g di sale grosso;

4 bustine di tè aromatizzato del gusto che preferiamo;

6 gocce di olio essenziale;

2 barattoli piccoli di vetro;

una busta di plastica.

Procedimento

Ritagliamo dalla busta due quadrati, che possano ricoprire il bordo superiore dei barattoli. Versiamo in ogni barattolo 250 g di sale e il contenuto di due bustine di tè. Mescoliamo per bene il tutto, infine aggiungiamo 3 gocce di olio essenziale. Ricopriamo i barattoli con i quadrati di plastica, che abbiamo ritagliato in precedenza, e chiudiamoli con il coperchio. Lasceremo a riposo gli ingredienti per circa 5 giorni, scuotendo il barattolo di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, potremo rimuovere il tappo e posizionare i barattoli nel nostro armadio. Ovviamente, possiamo utilizzare questo rimedio per profumare e rimuovere eventuali sgradevoli odori in ogni angolo della nostra casa.

