Addio a scoregge rumorose e puzzolenti e mal di pancia. Fai come gli antichi Greci e risolvi il problema senza spendere soldi

I dolori addominali sono davvero fastidiosi e invalidanti. Anche le più semplici attività quotidiane possono risultare difficili da svolgere. Inoltre, se al mal di pancia sono accompagnati episodi di scoregge rumorose e maleodoranti la situazione può diventare imbarazzante. Anziché ricorrere ai soliti farmaci, a volte può bastare qualche semplice rimedio naturale ed oggi vogliamo svelartene alcuni che arrivano dal passato.

Flatulenza e meteorismo sono disturbi molto comuni e le cause possono essere diverse. Ad esempio, possono causarle l’assunzione di alcuni farmaci, episodi di stress, ma anche errori alimentari. A volte basta ricorrere a qualche semplice ed economico rimedio naturale. Devi sapere che già gli antichi Greci curavano alcuni tipi di mali usando rimedi tradizionali. Con questo articolo ti spieghiamo come facevano: in questo modo non dovrai acquistare costosi farmaci, ma usare ciò che hai in casa.

Addio a scoregge rumorose e puzzolenti grazie ai consigli efficaci dell’antica Grecia

Gli antichi Greci erano molto credenti e timorosi nei confronti degli dei. Quando li colpiva un malanno, essi lo interpretavano come una punizione divina. Per guarire, gli antichi Greci ricorrevano a ingredienti naturali efficaci.

Per contrastare la flatulenza, puoi usare il cumino. Questa pianta erbacea è usata come spezia sia in cucina, sia per risolvere alcuni disturbi. Se soffri di scoregge e hai dolori addominali, prepara una tisana con questa spezia. Assumila ancora calda un paio di volte al giorno e i crampi addominali e scoregge saranno solo un lontano ricordo.

Altri 2 trucchetti efficaci per liberarsi dall’imbarazzante problema delle scoregge

Addio a scoregge rumorose e puzzolenti con la menta. Questa preziosa pianta è un vero toccasana per lo stomaco e l’intestino. Gli antichi Greci masticavano le sue foglie e ne bevevano gli infusi. Oltre a favorire la digestione, l’infuso alla menta porta sollievo in caso di dolori addominali poiché assorbe i gas in eccesso.

Infine, prova a usare il cardamomo. Questa spezia, molto apprezzata e usata nella cucina indiana e mediorientale, era già usata dagli antichi Greci ed Egizi per contrastare i disturbi addominali. Il cardamomo possiede proprietà utili a favorire la digestione, riduce il gonfiore addominale e la formazione e presenza di gas intestinali.

In caso di scoregge e male alla pancia, fai scaldare una tazza d’acqua e quando raggiunge il bollore aggiungi un cucchiaino di semi di cardamomo. Lasciali in infusione per almeno 10 minuti e assumi la bevanda ancora calda più volte al giorno.

Non dimenticare di seguire 3 semplici regole per prevenire le scoregge

Una delle più grandi nemiche della flatulenza è l’aria in eccesso. Per ridurre gli episodi di scoregge, cerca di mangiare masticando lentamente e bere senza usare la cannuccia. Se possibile, proprio per lo stesso motivo, evita di parlare con la bocca piena. Combatti la sonnolenza post pranzo facendo una camminata: coricarsi anche solo per pochi minuti può compromettere la digestione e favorire la produzione di gas.

Per finire, riduci al minimo il consumo di caramelle e chewing gum: masticandole continuamente incorporerai aria in eccesso favorendo gli episodi di scoregge.