Le temperature si stanno gradualmente alzando e sta arrivando il periodo più fastidioso dell’anno per indossare la mascherina. Purtroppo, il Covid è ancora in circolazione e anche se vaccinati non bisogna abbassare la guardia. Quindi è fondamentale continuare ad indossare la mascherina per proteggere gli altri e noi stessi. Ma è quasi inevitabile sudare e provocarci irritazioni in viso. Soprattutto se la indossiamo per tante ore al giorno. Quindi, come far sparire le irritazioni e prenderci cura della nostra pelle?

La fitoterapia è la nostra arma segreta

La natura nasconde infinite soluzioni ai problemi più comuni. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di un rimedio naturale efficacissimo. Che attenuerà i rossori sul viso e sul corpo. Facilmente reperibile, è la soluzione poco invasiva che stavamo cercando. Stiamo parlando dell’olio di albicocca. Quest’olio si ricava estraendolo dal nocciolo delle albicocche. Si compra in erboristeria ma si può anche preparare in casa. Il bello è che perfetto per la pelle, ma si può anche usare in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Addio a rossore e irritazioni da sudore con questo ingrediente naturale che rende anche la pelle splendida e radiosa

Quest’olio è un ottimo integratore se si soffre di bruciore di stomaco. Le sue proprietà gli permettono di attenuare l’infiammazione e anche prevenire irritazioni. Ha un’azione calmante utilissima sia per problemi dell’organismo che della pelle. Infatti, grazie all’acido oleico e linoleico e ai polisaccaridi che contiene, placa anche le irritazioni dell’epidermide.

Come usare l’olio di albicocca per evitare e attenuare le irritazioni?

Quest’olio può essere applicato sia al mattino che alla sera. Al mattino, dopo la detersione e la nostra classica crema giorno. Ne usiamo qualche goccia e la massaggiamo delicatamente sul viso e i punti più critici. In questo modo si creerà una sorta di sottile pellicola. Che impedirà al sudore di irritare la cute. La sera si può usare un po’ più di prodotto. Anche un cucchiaino intero. Volendo, è anche un ottimo struccante!

Quindi, addio a rossore e irritazioni da sudore con questo ingrediente naturale che rende anche la pelle splendida e radiosa. Ma ricordiamo sempre che se si soffre di problemi più importanti, meglio consultare il nostro medico. La natura può darci una mano, ma a volte non basta.