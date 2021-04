Per non dover mai avere a che fare con accumuli di sporco dentro casa è necessario, una volta ogni tanto, rimboccarsi le maniche ed effettuare delle pulizie molto più accurate del solito. Infatti se le faccende domestiche quotidiane aiutano sicuramente la casa ad essere presentabile, non sempre si rivelano sufficienti. Del resto la polvere e i residui di sporco arrivano ovunque, e per scovarli ed eliminarli dobbiamo aguzzare l’ingegno. A tal proposito oggi sveleremo un trucco che ci libererà dai fastidiosissimi aloni che interessano in particolare la cucina. Infatti ecco come dire addio a residui di calcare e sporcizia sul fondo dei bicchieri ora che conosciamo questo rimedio.

Il temuto calcare

Utilizzando molto frequentemente un determinato oggetto o strumento, quest’ultimo sarà incline a sporcarsi più velocemente. Non a caso le posate, le tazze e tutto quello che usiamo in cucina è solitamente ciò a cui dobbiamo dedicare più manutenzione. In particolare i bicchieri, che essendo a continuo contatto con acqua e liquidi, soffrono molto la presenza del temuto calcare. Bene, scopriamo allora come risolvere i danni che quest’ultimo è solito crearci. Infatti ecco svelato come dire addio a residui di calcare e sporcizia sul fondo dei bicchieri ora che conosciamo questo rimedio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un composto semplice ed economico

Quando si tratta di residui di sporco e calcare infatti non sempre i classici metodi di pulizia funzionano alla perfezione. Si tratta di componenti molto difficili da eliminare e, per questo, dobbiamo dedicargli un po’ più di fatica e attenzione. Andiamo a vedere come. Il metodo che consigliamo oggi prevede la preparazione di un composto semplicissimo, che richiede due ingredienti molto economici. Ci riferiamo al sale grosso e al sapone di Marsiglia. Ecco dunque come procedere.

Prendiamo una bacinella, riempiamola d’acqua, e versiamo all’interno di quest’ultima anche il sapone di Marsiglia. Mescoliamo il composto e con l’aiuto di un panno applichiamolo sul fondo dei nostri bicchieri, facendo attenzione a pulire ogni lato. Dopodiché lasciamoli nel recipiente qualche minuto e, quindi, spostiamoli in un’altra bacinella a cui precedentemente avremo aggiunto acqua e sale grosso. A questo punto, dopo qualche secondo, preleviamoli anche da qui e mettiamoli ad asciugare. Ecco che, con due ingredienti e pochi minuti di fatica, avremo eliminato questi fastidiosi aloni causati da sporco e calcare. Provare per credere.