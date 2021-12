Dopo il cenone della vigilia, il pranzo del giorno di Natale e gli avanzi di Santo Stefano ognuno di noi avrà guadagnato qualche numero sulla bilancia. C’è da tenere conto che questo fenomeno è perfettamente normale e fisiologico e che tornando a mangiare normalmente il nostro corpo smaltirà i liquidi in eccesso. Allo stesso tempo però è necessario riprendere in fretta le buone abitudini sia in termini di alimentazione che di sport. Infatti, è facile dire addio a pesantezza e al gonfiore addominale con queste buone abitudini che potrebbero aiutare a smaltire gli eccessi delle feste. Vediamo insieme come possiamo fare per tornare subito in carreggiata.

Prima di tutto è necessario consumare circa 5 porzioni giornaliere composte da frutta o da verdura. A volte però può risultare complicato incamerare tutte queste dosi tutte le volte. Per questo gli esperti della Fondazione Veronesi consigliano di optare per la loro forma liquida.

È quindi consigliabile ingerire spremute e centrifughe che oltre a fornire delle preziose vitamine possono anche aiutare a mantenere dei buoni livelli di idratazione. Lo stesso vale per i passati di verdura o i minestroni. Ad esempio questa infallibile vellutata detox aiuterebbe a sgonfiare e a perdere i chiletti e la ritenzione accumulati nelle feste.

Un’altra valida alternativa potrebbero essere le bevande aromatizzate ipocaloriche. Ad esempio è possibile mantenere peso e attacchi di fame sotto controllo con questa tisana che aiuterebbe ad alleviare la stanchezza e il gonfiore. Queste bevande, infatti, essendo aromatizzate possono distrarre dal desiderio di addentare snack o dolciumi di ogni genere. Possono inoltre essere rese più appetibili con un cucchiaino di miele o con altri tipi di dolcificanti.

Come fare movimento dopo i giorni natalizi

Passiamo però ad un’altra abitudine indispensabile: lo sport. Generalmente uno dei metodi più in voga per bruciare calorie consiste nella camminata o nella corsa. Queste due attività sono totalmente gratuite e possono veramente aumentare il nostro benessere nel giro di poco tempo.

In inverno però non tutti hanno voglia di esporsi alle temperature rigide e alle intemperie tipiche di questa stagione. La soluzione dunque può consistere nell’utilizzare un tapis roulant al chiuso o nell’andare in palestra con i propri amici. In questo modo si riesce a coniugare un ambiente confortevole con la buona compagnia.

