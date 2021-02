L’inverno è la stagione dei raffreddori, delle influenze e del mal d’orecchio. Come si dice, in questi casi è meglio prevenire che curare. Per farlo è necessario prendere alcune accortezze nella vita di tutti i giorni. Ricordiamoci che anche le giornate apparentemente più calde possono essere la causa di questi fastidi.

Diciamo addio a otite e mal d’orecchio con queste azioni quotidiane. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno quali sono. Continuiamo a leggere per scoprirle tutte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Coprirsi bene

Il consiglio numero uno per dire addio a otite e mal d’orecchio è coprirsi bene. Ovviamente, questo suggerimento vale per qualsiasi giornata fredda, soprattutto se ventosa. Per farlo utilizziamo cappelli e paraorecchie. Se non ci piacciono questi oggetti possiamo comunque usare uno sciarpone che copra anche la zona delle orecchie.

Allo stesso tempo è anche importante asciugarsi bene le orecchie. Facciamo in modo di averle asciutte prima di uscire di casa: eviteremo la comparsa di fastidiosi disturbi! Per farlo, però, si sconsiglia l’uso smodato del cotton fioc. Questo, infatti, è molto comodo da usare sulla parte esterna dell’orecchio. Non deve però essere utilizzato per la parte interna, in quanto potrebbe favorire la comparsa di tappi di cerume.

Addio a otite e mal d’orecchio con queste azioni quotidiane

Come stiamo vedendo, proteggere le nostre orecchie è molto importante. Le accortezze da prendere per evitare e prevenire mal d’orecchio e otite sono molte. Per esempio, è bene non abusare dei tappi per orecchie. Sia che si usino per nuotare sia che servano per dormire, è meglio scegliere dei tappi morbidi e delicati. In ogni caso si consiglia di consultarsi con il proprio medico a riguardo.

Infine, per la salute del nostro apparato uditivo si consiglia di non ascoltare la musica a volume troppo alto. Regoliamo il volume a livelli più moderati per prevenire disturbi vari. Con queste piccole azioni quotidiane sarà molto più facile prevenire otite e mal d’orecchio.