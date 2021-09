Non tutte le scarpe possono essere pulite nello stesso modo. In particolar modo, quelle estive sono fatte di materiali che devono essere lavati nel modo corretto. Che si tratti di sughero, stoffa o di gomma, è necessario trattarli con prodotti adatti. Contrariamente si rischia di danneggiarle e di avere brutte sorprese l’anno successivo. Infatti, si avvicina il momento del cambio di stagione. Tutte le scarpe estive andranno chiuse in appositi contenitori e conservate per la bella stagione.

Ma cosa succede se si sbaglia a lavarle? La comparsa di muffa è il rischio più comune ma non è il solo. Diciamo addio a muffa e cattivo odore col metodo geniale per pulire e riporre scarpe e sandali estivi. Un trucco che sfrutta solo due ingredienti e si rivela veloce ed economico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Addio a muffa e cattivo odore col metodo geniale per pulire e riporre scarpe e sandali estivi

In estate la tendenza è quella di indossare scarpe e sandali in materiali comodi e leggeri. Il sughero e la stoffa sono molto utilizzati, così come la gomma per le infradito. Una tecnica quasi universale per pulire questo tipo di scarpe sfrutta l’azione di bicarbonato di sodio e succo di limone. Ne bastano pochi cucchiai e qualche goccia per creare una pasta abrasiva delicata. Con una spugna bisogna distribuire la pasta sulle superfici e lasciarla agire per 1 ora circa.

Una volta trascorso il tempo necessario, risciacquiamo la scarpa. Il sughero può essere idratato con qualche goccia di olio d’oliva. Questa pasta si può utilizzare anche per le ciabatte in gomma e per la suola interna. Se i sandali presentano delle applicazioni particolari, allora meglio usare 1 parte di bicarbonato e 2 di aceto bianco. Questa miscela si usa strofinando sulle piccole parti con uno spazzolino.

Per le scarpe di tela, invece, leviamo i lacci e laviamole in acqua fredda e sapone Marsiglia. Lasciamole in ammollo anche per 4 ore e strofiniamole con una spazzola a setole morbide. In questo modo tutti i residui di sporco andranno via. Infine risciacquiamole e mettiamole ad asciugare.

Come fare il cambio di stagione

Quando siamo pronti al cambio di stagione, saremo sicuri che tutte le scarpe sono pulite e igienizzate. Controlliamo bene che non ci siano residui di umidità. Dopo il lavaggio, infatti, le scarpe devono asciugare in un luogo ventilato. Attenzione all’esposizione diretta ai raggi solari perché potrebbe macchiare le scarpe. Adesso si possono conservare in scatole o, meglio, in sacchetti di stoffa. Il cotone e la juta assorbono meglio l’umidità che si può creare nell’armadio.

Approfondimento

Il trucco sorprendente per eliminare l’impronta di sudore dai sandali estivi