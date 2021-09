Di ritorno dalle vacanze ci prendiamo cura della casa. In vista dell’inverno possiamo occuparci di tanti piccoli lavoretti di pulizia approfondita. Per esempio, questa stagione è il momento perfetto per trattare i mobili in legno. Nello specifico, è bene occuparsi di quelli che hanno bisogno di essere puliti o sono rovinati. Infatti, il legno ha bisogno di qualche cura in più rispetto ad altri materiali e si rovina più facilmente.

Purtroppo, però, i prodotti chimici per proteggere i mobili in legno costano un occhio della testa. Ma esistono soluzioni altrettanto efficaci ma naturali e a costi assai inferiori. È possibile dire addio a mobili in legno graffiati e rovinati con questo eccezionale trucchetto a pochi euro. Prima di svelare questo semplicissimo metodo, vediamo come preparare i mobili.

Innanzitutto bisogna spolverarli e rimuovere tutta la polvere. Dopo aver spolverato, uniamo due cucchiaini di succo di limone, mezzo cucchiaino di olio d’oliva e un bicchiere d’acqua. Agitiamo e spruzziamo sulla superficie del mobile, passando un panno morbido immediatamente dopo. In alternativa, sostituiamo il succo di limone con del sapone di Marsiglia e l’olio di oliva con olio di lino cotto. Ovviamente quest’ultimo prodotto è più costoso del normale olio d’oliva.

Col trattamento appena fatto abbiamo ripulito totalmente il legno. Adesso è pronto per il trattamento contro i graffi. L’ingrediente segreto è un oggetto comunemente usato da molti. Si tratta del burro di cacao per le labbra. Possiamo utilizzare anche uno stick ormai vecchio e non più utilizzabile sulla pelle. Individuiamo tutti i punti rovinati e passiamo sopra il burro di cacao. Questo aiuterà a riempire i solchi del legno. Ma se il burro di cacao non bastasse, allora c’è un’altra soluzione.

Se il mobile è fatto di legno colorato, usiamo dei pastelli di cera. Scegliamo il colore che si avvicina di più a quello del legno che dobbiamo ristrutturare. Sciogliamolo a bagnomaria in un pentolino per alcuni minuti. La raccomandazione è di usare una fiamma bassa. Quando sarà totalmente sciolto, otteniamo una sorta di crema. Stemperiamola per qualche secondo fino a renderla tiepida. A questo punto possiamo usarla per riparare i danni più gravi ricreando il colore del legno. Si vedranno i graffi sparire senza lasciare traccia. Se invece i mobili sono in legno laccato, è da provare questo rimedio eccellente ed economico per pulire e smacchiare velocemente le porte di legno con un solo ingrediente della cucina.