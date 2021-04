Esistono molte piante che hanno la fama di poter allontanare gli insetti. Generalmente producono con profumo molto forte e magari anche un odore poco piacevole. Decisamente questo non è il caso della pianta di cui parliamo oggi. Anzi, il suo aroma e apprezzato in tutto il mondo e attraverso i secoli. Quindi, possiamo dire addio a insetti e cattivi odori grazie a questa resistente pianta della tradizione che fiorirà presto profumando casa e giardino.

Il simbolo di Marsiglia

Immaginare i campi di Marsiglia, nel sud della Francia, ci porta alla mente immensi filari viola, carichi di un profumo delicato che associamo al pulito e alle nonne. Infatti, erano loro a utilizzare i rametti della pianta che ha reso celebre questa regione e il suo sapone per preservare i vestiti dalle tarme. Stiamo proprio parlando della lavanda. La pianta contiene degli oli essenziali molto utilizzati per profumare gli ambienti e rilassarsi, gli stessi che non sono molto apprezzati dagli insetti. Questa potrebbe non essere una novità per molti e potremmo già avere una piantina di lavanda in giardino. Possiamo però tenerne una anche in casa o piantarne una nuova in giardino. Infatti, dobbiamo tenere presente che non esiste una sola varietà di lavanda.

Addio a insetti e cattivi odori grazie a questa resistente pianta della tradizione che fiorirà presto profumando casa e giardino

Probabilmente tutti noi quando pensiamo alla lavanda ci immaginiamo quella dalla classica forma spiga. I suoi steli possono raggiungere una considerevole lunghezza e sostengono decine di fiorellini di una sfumatura violacea. Questa varietà è la lavanda angustifolia.

Ne esistono però tante altre e alcune sono facilmente reperibili. Pensiamo ad esempio alla lavanda nana, che offre fioriture abbondanti e si adatta molto facilmente a diversi ambienti. Esiste anche la lavanda lanata, con foglie e ricoperte da una peluria argentea e in grado di crescere ovunque.

Oppure troviamo anche la lavanda dentata, riconoscibile proprio dalle foglie dai margini dentati. L’aspetto migliore di questa pianta e che è in grado di fiorire tutto l’anno.

Per finire, parliamo della lavanda stoechas, anche questa con foglie pelose e argentee, ma con un fiore più compatto che può essere anche rosa o bianco.

Non dobbiamo dimenticare però che esistono tante piante da fiore che sono in grado di scacciare gli insetti, come la borragine o la catalpa. Quindi non dobbiamo necessariamente limitarci ad acquistare le solite piante, ma possiamo espandere i nostri orizzonti senza grandi sforzi.