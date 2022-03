Non solo in estate ci si trova a lottare con capelli secchi, spenti e incredibilmente crespi. Anche il normale calore dell’asciugacapelli o della piastra possono contribuire a lasciare la chioma arida. Per non parlare poi della comparsa delle fastidiose doppie punte che si spezzano continuamente.

Diversi sono i fattori che possono contribuire alla secchezza della cute e della chioma. Anche le continue docce, la piscina o legarli costantemente in acconciature molto tirate. Questi e altri fattori esterni possono portare a capelli visibilmente danneggiati e indeboliti.

Abbiamo già parlato di un segreto che viene dall’Oriente per avere una chioma più folta e corposa. Un metodo che potrebbe aiutare a stimolare la produzione di sebo. Ma non tutte le donne riescono ad essere regolari o sono disposte a usare l’acqua di riso fermentata. Serve sicuramente molta costanza per constatare risultati più evidenti.

Addio a doppie punte e a capelli rovinati e crespi, questa maschera naturale li renderà subito lucidi e corposi

Ecco perché oggi useremo un rimedio che andrà ad agire su capelli già rovinati. Una maschera o impacco da applicare su cuoio capelluto e lunghezze. Non servirà usarla ogni volta che facciamo lo shampoo, va bene anche solo un paio di volte al mese. L’ingrediente che fa la differenza in questa maschera è sicuramente la pappa reale.

Diversi sono i benefici attribuiti a questa secrezione prodotta dalle api operaie per nutrire la futura regina. La sua assunzione viene proposta contro una varietà di problemi oltre che considerata un tonico anti età. Le prove scientifiche a riguardo non sono al momento approvate ufficialmente dall’Efsa. Però grazie alla sua composizione potrebbe rivelarsi un prodotto ricco di nutrienti che potrebbero fare davvero bene ai nostri capelli. Rendendo non solo la chioma più rinvigorita ma anche contrastando la forfora.

Ingredienti per capelli medio-lunghi

1 tuorlo;

5 dosatori di pappa reale fresca;

1 cucchiaino di gel o succo di aloe.

Procedimento

Mischiare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Se abbiamo capelli folti o più lunghi basterà raddoppiare le dosi. Applichiamo con le mani la maschera partendo dal cuoio capelluto fino alle lunghezze. Massaggiamo bene per far agire in profondità il composto e lasciamo in posa per 20 minuti. Dopodiché risciacquiamo prima solo con acqua e poi procediamo al normale shampoo.

Quindi diciamo addio a doppie punte e a capelli rovinati dalla piastra o dallo stress. Questa maschera nutriente è davvero un portento per chi vuole tenere a bada le chiome più ribelli. Se poi abbiamo notato una caduta eccessiva o capelli spezzati possiamo tentare con uno spray anti-caduta. Completamente naturale e a base di rosmarino sembrerebbe stimolare la ricrescita dei capelli.

