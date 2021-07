Abituarsi al cambio di stagione ha sempre causato non pochi problemi a moltissime persone. Con l’arrivo dell’estate e l’arrivo del caldo afoso sono tantissime le persone che faticano a sopportare afa e umidità. Le problematiche che si riscontrano più spesso sono cali di pressione improvvisi, disidratazione e mal di testa.

Tutte queste problematiche sono molto spesso dovute al fatto che si sottovaluta il caldo e non si prendono le precauzioni necessarie per affrontarlo. Soprattutto per anziani e bambini è importante adottare le giuste precauzioni per evitare di incorrere in questo tipo di disagi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Addio a caldo e afa con questi alimenti ricchi di acqua e sali minerali

La soluzione sta sempre nell’alimentazione. Un’alimentazione adeguata infatti può darci la giusta dose di acqua e sali minerali in grado di combattere caldo e spossatezza durante l’estate.

Innanzitutto, è fondamentale la giusta idratazione. Con la sudorazione si perdono anche liquidi e sali minerali, dunque è importante reintrodurli con l’alimentazione. L’ideale sarebbe bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per far lavorare correttamente il nostro organismo.

Però non è necessario introdurli solo con acqua “semplice”. Ed ecco che possiamo dire addio a caldo e afa con questi alimenti ricchi di acqua e sali minerali, come l’anguria e il melone, il cetriolo e i pomodori. Questi alimenti sono utilissimi anche per reintegrare i sali minerali che si vanno a perdere con la sudorazione.

Il cetriolo in particolare è completamente privo di calorie ed è formato per il 95% d’acqua. È inoltre ricco di amminoacidi e vitamine (in particolare di vitamina C). Ma ha una quantità elevata di sali minerali, potassio, fosforo e calcio e ha un altissimo potere drenante. Consumare quotidianamente alimenti come il cetriolo aiutano a sentire la sazietà e contribuiscono a ristabilire la giusta dose di liquidi e sali minerali nel nostro organismo.