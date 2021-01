Il segreto della bellezza sta nelle piccole cose e in un costante prendersi cura di sé. Per questo oggi sveliamo un procedimento efficace per dire definitivamente addio a brufoli e punti neri grazie a un alimento low cost che tutti abbiamo in casa. Scopriamo insieme come usarlo per avere la pelle del viso tonica e splendente.

La patata

Le patate sono un ingrediente culinario ricco di amido. Questo elemento ha una funzione lenitiva e anche idrante che può portare molti benefici alla nostra pelle.

Questo avviene soprattutto se risulta irritata, screpolata o arrossata. Inoltre presenta in gran quantità vitamina C e antiossidanti, perfetti alleati della nostra cute.

Come preparare un trattamento di bellezza a poco prezzo

È necessario munirsi solamente di una fettina di patata, spessa appena tre centimetri. Questa può essere messa da parte quando in cucina stiamo preparando un purè, una vellutata o uno sformato.

Se comincia a passare troppo tempo, è meglio immergerla in una ciotolina di acqua per non farla imbrunire. Prima di coricarsi, consigliamo di effettuare un rituale di skin care seguendo gli step in questo ordine:

a) lavarsi adeguatamente la faccia con un detergente delicato per togliere lo sporco accumulato durante la giornata;

b) prendere la fettina e far scivolare via l’acqua in eccesso;

c) passare la patata uniformemente su tutto il viso con movimenti circolari per almeno un paio di minuti;

d) soffermarsi sul contorno occhi senza però toccare le palpebre e le ciglia;

e) sciacquare il viso con acqua tiepida;

f) applicare una crema idratante.

Oggi, dunque, abbiamo spiegato come fare per dire addio a brufoli e punti neri grazie a un alimento low cost che tutti abbiamo in casa. Se si è interessati ad altri rimedi di bellezza per il proprio viso, ecco qui un altro consiglio assolutamente da non perdere.