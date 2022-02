Addestrare il cane è un’attività importante, che permette di rendere il nostro amico a quattro zampe più mansueto, più educato e soprattutto più ubbidiente.

Certo, non è un’impresa semplice, senza dubbio. Infatti, questo animale tende spesso a distrarsi, soprattutto se appartiene ad una razza di un’intelligenza non troppo elevata. Per queste ragioni è bene informarsi al meglio su come fare, per avere ottimi risultati dal nostro amico a quattro zampe.

Le cose a cui dovremmo prestare attenzione

La difficoltà di addestrare un cane dipende anche da quanto sono complessi gli ordini che gli vogliamo dare. Se sono semplici, come ad esempio l’ordine di stare seduto, allora tutto è più facile. Se invece vogliamo insegnargli a fare qualche azione complicata, allora potrebbe volerci molto più tempo.

Di solito, per insegnare qualcosa ad un cane bisogna usare il rinforzo positivo, ovvero un premio, come può essere una crocchetta, ogni volta che si comportano nella maniera desiderata. In questo modo, l’animale imparerà che seguendo l’ordine riceverà un premio e sarà disposto ad ascoltarci.

Il peggior nemico del nostro addestramento sono probabilmente le distrazioni, che spingono il cane a concentrarsi su qualcos’altro e quindi non ci permettono di insegnargli nulla. Vediamo quindi come evitare che si distragga troppo.

Addestriamo il cane con più facilità seguendo questi consigli e rendendolo ubbidiente

Affinché il cane smetta di distrarsi, bisognerebbe introdurre delle distrazioni in modo controllato, così che lui pian piano si abitui a gestirle e non perda la concentrazione sull’addestramento.

Ad esempio, se il nostro cane tende a farsi distrarre dal rumore, come quello delle sirene di un’ambulanza che passa o dall’abbaio di altri cani vicino a casa, cerchiamo di desensibilizzarlo un po’ a questi stimoli. Quindi facciamogli sentire da lontano un suono simile a quello di un’ambulanza o ad il verso di un cane.

All’inizio è probabile che distoglierà l’attenzione dall’addestramento. Se, però, ripetiamo più volte l’esposizione al suono, inizierà a reagire sempre di meno, fino ad abituarsi. Ripetiamo con un suono più forte e così via, fino a quando imparerà a gestire tutte le distrazioni.

A questo punto, avremo la sua totale attenzione e potremo insegnargli i comandi con maggiore rapidità, sia per ordini facili che per quelli più complessi. Dunque, addestriamo il cane con più facilità con questa tecnica. Se necessario, poi, facciamoci aiutare da un esperto, che potrà velocizzare ulteriormente il processo.

Approfondimento

