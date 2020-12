I piedi rivestono, nella vita di tutti, una funzione fondamentale. Per fare in modo di averli sempre in piena forma vanno coccolati. Perciò, ad ogni tipo di piede c’è un rimedio basta non scambiare il trattamento naturale. Con questa guida indicheremo vari trattamenti da fare nel caso in cui si hanno piedi con pelle secca e screpolata, gonfi oppure stanchi o doloranti.

Quante volte, ritornando a casa, abbiamo avvertito una situazione del genere. Basta, dunque, perdere tempo e ogniqualvolta si presenta questo problema, la soluzione è a portata di mano.

Combattere la pelle secca

Il fenomeno della pelle secca e screpolata è il più ricorrente. Può bastare una buccia di banana non per scivolare ma per rendere i nostri piedi più sani. Lavare i piedi e asciugarli per poi strofinare una buccia di banana sui piedi insistendo sulle zone problematiche come i talloni. La polpa della banana, ovviamente dopo averla schiacciata con una forchetta, ritorna utile. Risciacquare con acqua tiepida e asciugare tamponando.

Uno dei metodi naturali più usati è l’olio extravergine d’oliva. Questa operazione va fatta a piedi lavati e asciutti. Dunque stendere dell’olio extravergine d’oliva massaggiando più a lungo le zone con pelle secca e screpolata. Non sciacquare i piedi ma indossare un paio di calze pulite. Lasciare agire per qualche ora.

Unire miele, zucchero e olio extravergine d’oliva risulta vincente. Bastano tre cucchiaini a testa di zucchero e miele, aggiungendo pian piano dell’olio extravergine d’oliva. Una volta ottenuto il composto massaggiare i piedi con movimenti circolari. Risciacquare con acqua tiepida e asciugare tamponando.

Cosa fare quando sono gonfi

Per i piedi gonfi il trattamento da fare è a base di sale e bicarbonato di sodio. Versare in una bacinella dell’acqua tiepida, due cucchiai di sale grosso e due cucchiai di bicarbonato. Immergere i piedi per quindici minuti di totale relax.

Hai piedi stanchi?

L’ argilla verde ventilata viene in soccorso per piedi stanchi o doloranti. Versare in una bacinella dell’acqua tiepida e tre cucchiai di argilla verde ventilata. Lasciare che i piedi restino immersi per quindici minuti, risciacquare con acqua tiepida e asciugare. Come abbiamo visto ad ogni tipo di piede c’è un rimedio, basta non scambiare il trattamento naturale.