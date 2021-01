La Redazione di ProiezionidiBorsa torna sul tema dell’oroscopo 2021, questa volta con uno sguardo alla bellezza e al make up. Ecco allora che ad ogni segno zodiacale si può abbinare il giusto make up e qualche curiosità in più sul proprio segno o il prodotto make up in cui identificarsi.

Segni di fuoco

La rassegna sull’oroscopo di bellezza prende le mosse dai segni di fuoco. Primo tra tutti il segno dell’Ariete, in cui Marte domina incontrastato. Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono quindi vigorose ed energiche e per loro l’accessorio di make up è indubbiamente il rossetto rosso rubino. Proprio il rubino è la pietra associata a questo segno. Per i Leone, determinati, perfezionisti e sognatori, il prodotto make up è senza alcun dubbio l’ombretto oro, perché questo segno non passa mai inosservato. Il Sagittario, creativo ed estremamente astuto, l’eye-liner color bronzo è la vera scoperta per rimanere alla moda, distinguendosi da tutti.

Segni di terra

Ad ogni segno zodiacale si può abbinare il giusto make up, anche alle persone nate sotto il segno del Toro, sempre discrete e caparbie. Per queste, il prodotto make up è il correttore verde, che serve a coprire ogni imperfezione e aumentare ancor più la propria autostima e sicurezza. Per la Vergine, invece, altruista ma egocentrica al punto giusto, il prodotto make up è la matita occhi azzurra. Questo prodotto fa sì che essa appaia sempre al centro dell’attenzione. Le donne Capricorno, dominate da Saturno, devono assolutamente sfoggiare invece una bella linea di eye-liner nero e tanto mascara. Questo perché, chi ricade sotto questo segno è estremamente paziente e capace di realizzare una linea di eye-liner perfetta.

Segni d’aria

Le persone del segno dei Gemelli sono energiche e multi-tasking, per cui il loro prodotto make up è senza dubbio il blush. Tale prodotto, infatti, ha svariati modi di applicazione: sulle guance, come ombretto e, mescolato al burro cacao, come rossetto idratante. La Bilancia è il segno dell’estetica e del buon gusto e il suo cosmetico i glitter, da utilizzare sulle labbra, sugli occhi o sugli zigomi. In ultimo l’Acquario, segno pacato e leggero, perché dominato da Urano. Per le donne Acquario niente di meglio di un lip-gloss azzurro che rimpolpa le labbra e fa apparire i denti più bianchi.

Segni d’acqua

L’incredibile oroscopo della bellezza prosegue con i segni d’acqua, partendo dal segno del Cancro, spirito libero e grande democratico. Per le donne Cancro, il giusto prodotto make up è l’illuminante perlato, perfetto per un segno in cui domina la Luna. Le persone Scorpione sono testarde ma tanto generose e il loro prodotto make up non può non essere la cipria fissante. Le donne Scorpione odiano infatti apparire poco in ordine e con il trucco sbiadito dal trascorrere delle ore. Le persone del segno dei Pesci sono calme e razionali, perché in loro dominano Giove e Nettuno. Per queste, la scelta ricade naturalmente sul fondotinta leggero come una Bb-cream. Le donne del segno dei Pesci sono così belle d’animo che non abbisognano di cosmetici troppo coprenti. Ecco allora che ad ogni segno zodiacale si può abbinare il giusto make up.