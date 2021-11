Ad Angelo Ciavarella assegnato il Premio Eccellenza all’Annual Meeting di ProiezionidiBorsa del 4 dicembre al Palazzo Ferrajoli Roma.

Angelo Ciavarella ha oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari ed è attualmente Professore a contratto presso l’Università di Greenwich dove insegna il Modulo “Trading in Financial Markets”, che si concentra sull’Analisi Macro e sull’importanza delle Politiche Monetarie e dei loro effetti sui Mercati Finanziari, nonché sulle diverse correlazioni e interazioni tra le diverse Asset Class (toccando anche il mondo cripto).

Dopo essersi laureato con il massimo dei voti (110/110) in Giurisprudenza a Bologna e aver maturato una breve esperienza nel mondo legale occupandosi di transazioni commerciali, ha conseguito un Master presso la Johns Hopkins University – SAIS – di Washington, DC nel 2006, specializzandosi in Economia e Finanza Internazionale.

Vincitore di diverse competizioni di trading, tra cui la T-Cup con soldi veri organizzata da Iwbank con un guadagno di oltre il 500% (partendo con 25.000 euro) in 4 mesi portando a casa il primo premio che consisteva in una Porsche.

La carriera nel mondo finanziario è iniziata a Londra presso E*TRADE (ora parte di Morgan Stanley), la terza più grande società di brokeraggio statunitense su azioni e prodotti derivati americani, dove ha diretto l’ufficio di Milano e successivamente si è trasferito a Londra dove ha gestito la clientela Affluent e High Net Worth a livello globale.

Successivamente, ha lavorato presso ActivTrades in qualità di Head of Business Development per l’Europa e gli Emirati Arabi con target clientela privata e istituzionali che desideravano negoziare prodotti finanziari quali Indici, Materie Prime e Forex. Dopo tale esperienza ha ricoperto il ruolo di Head of Global Markets di Infinox Capital e in quanto tale è stato spesso chiamato come guest speaker da diverse Televisioni Finanziarie per fornire il suo commento sui Mercati Globali.

In particolare, è apparso su CNBC, Le Fonti TV, canali tematici finanziari di Youtube e su diversi social media Platform.

Di recente, è stato chiamato come Managing Director a guidare l’espansione a livello globale di Live Markets (parte del gruppo Trade Capital Markets) a Londra.

Collabora con diversi Asset Managers a livello europeo dove, con il supporto di un team di traders, sviluppa e implementa nuove strategie di trading e di gestione per i propri clienti, oltre a fornire consulenze di portafoglio e allocazione dei propri Assets Finanziari. Attualmente vive nella City di Londra, è un sommelier ed un appassionato di immersioni (PADI), running e sci.

COMUNICATO STAMPA ANNUAL MEETING PROIEZIONIDIBORSA

Nella splendida cornice storica di Palazzo Ferrajoli, sabato 4 dicembre si svolgerà il Primo Annual Meeting di ProiezionidiBorsa.

L’evento, che avrà inizio alle 19.30 con una Tavola Rotonda sui principali temi di finanza internazionale e si concluderà con una cena a buffet, vedrà la partecipazione di una folta rappresentanza politica, oltre che dei maggiori esponenti del mondo della finanza e dell’economia internazionale.

Madrina della serata, Maria Rosa Monaco Giornalista RAI. Sarà proprio lei a dare il via alla lunga serie di premiazioni che vedrà salire sul palco non solo rappresentanti del mondo scientifico come il virologo Fabrizio Pregliasco, ma anche il gotha della finanza nazionale. A cominciare da Alfio Bardolla, Amministratore delegato dell’omonima società quotata che, da inizio anno, ha registrato un rialzo del 180% delle quotazioni. Premiati anche Alfonso Bialetti noto finanziere e analista internazionale, Francesco Porcu Forex Trader, l’architetto Alberto Molinari Presidente Asso Nazionale Architetti e Ingegneri e l’ingegnere Maria Pungetti Past President Asso Nazionale Architetti e Ingegneri.

Fra i premiati anche Roberto Alesse, dirigente generale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali all’interno della pubblica amministrazione.

Roberto Alesse durante la serata presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il declino del potere pubblico in Italia. Come salvare la classe dirigente nell’era della globalizzazione e delle pandemie”, Edizioni Rubbettino.

Per il loro prestigio saranno premiate anche altre personalità di rilievo internazionale come Giovambattista Palumbo, Presidente dell’Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes, Gianfranco Polillo, Economista e Analista economico, Emanuele Canegrati noto economista, Maurizio Carta giornalista dell’Agenzia internazionale AllianceNews, Angelo Ciavarella Professore University of Greenwich, Gian Ettore Gassani e Clara Altieri Presidente nazionale e provinciale dei giovani matrimonialisti, Raffaella Tenconi economista, Claudio Carella consulente finanziario, Bepi Pezzulli finanziere ed economista, Alessandro Ariu Presidente della società EYE Sport, noto marchio di abbigliamento sportivo, prossimo al suo debutto all’Euronext di Parigi. E ancora: Gianluca De Risi Act Finance Analista e gestore di fondi comuni Lugano e Maila Paone giornalista di Rai 2 corrispondente della trasmissione Restart. Inoltre fra i premiati anche Maria Elena Fabi giornalista RAI attualmente inviata di Uno mattina in famiglia. e ancora Giuseppe De Caro Giornalista RAI del TG3 Campania.

Fra i premiati nel settore finanza anche il noto giornalista Giuseppe Di Vittorio e poi in arrivo da Londra Matteo Paganini, professionista sui mercati finanziari e manager internazionale.

Non mancheranno rappresentanti del mondo della moda e dello spettacolo come Angela Tuccia e il top model internazionale Fabio Mancini che verrà premiato come personaggio dell’anno per il suo impegno nel sociale.

Una partecipazione che, a seguito delle regole anti-Covid, si è dovuta limitare al numero massimo di 100 persone nonostante le richieste fossero state molte di più.

Un successo che nasce dalla posizione leader che il sito ProiezionidiBorsa ha conquistato in brevissimo tempo, diventando un vero e proprio caso editoriale. Con una media giornaliera di 3,6 milioni di utenti complessivi certificati da Google Analytics Proiezionidiborsa occupa il primo posto nella classifica dei siti finance e il quarto tra i siti italiani (fonte Alexa).

La premiazione sarà seguita da diverse agenzie giornalistiche, tra queste la prestigiosa Imagoeconomica di Carlo Carino in Roma. Ad allietare la serata, la giovane promessa della lirica mondiale, la soprano Giulia Spanò.

Roma, lì 15/11/2021