Buone notizie per chi soffre di gravi disagi psicofisici. Ad agosto raddoppia la pensione di invalidità per cui spetterà un assegno di 514 euro, ma non a tutti i disabili indistintamente. Finalmente la lotta che da anni conducono i contribuenti in difesa dei diritti dei disabili sta riportando i primi risultati positivi. Risulta evidente a chiunque quanto l’importo dell’assegno mensile pari a 285,66 euro sia del tutto inadeguato a fronteggiare una condizione di inabilità. Un soggetto non più autosufficiente o parzialmente capace di provvedere a se stesso necessita di cure e assistenza quotidiane che richiedono un gran dispendio di denaro.

Senza considerare il caso, peraltro assai diffuso, in cui le condizioni psicofisiche peggiorano ulteriormente . I familiari non possono che ricorrere all’aiuto di assistenti e personale infermieristico con un cospicuo esborso di denaro. Nell’articolo “Come chiedere la pensione di invalidità civile per aggravamento della patologia” il lettore troverà le indicazione del nostro team di esperti. Si può difatti ottenere un incremento dell’assegno mensile nella misura in cui un certificato medico riesca ad attestare un peggioramento delle condizione di salute. Occupiamo ora della novità secondo cui ad agosto raddoppia la pensione di invalidità per cui spetterà un assegno di 514 euro, ma non per tutti i percettori.

A partire dal 1° agosto 2020 alcuni percettori del rateo di invalidità dovrebbero poter contare sul raddoppio dell’importo che solitamente ricevono. Con l’approvazione del Decreto Rilancio 2020 il Governo ratificherà il riconoscimento di una somma di denaro doppia rispetto a quella che alcuni invalidi percepiscono. Ciò nella consapevolezza secondo cui l’assegno che attualmente l’INPS eroga non offra un’effettiva copertura economica alle spese che gli invalidi devono sostenere.

I destinatari del raddoppio della pensione di invalidità sono soltanto i soggetti che non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. In altri termini, riceveranno l’assegno doppio pari a 514,16 euro solo gli invalidi civili al 100%. Restano esclusi tutti i contribuenti che percepiscono il rateo pensionistico ma il cui grado di inabilità risulta inferiore al 100%. A ciò si aggiunga che il diritto all’aumento della pensione spetta al soggetto con invalidità al 100% e con un reddito Isee inferiore o pari a 6.713,98 euro.