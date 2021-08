Spesso proviamo a rimpiazzarli con piante diverse se non altro per il gusto di cambiare ma il più delle volte il tentativo si esaurisce in poche settimane. Perché in fondo, saranno anche abituali, ma i gerani sono i fiori della resistenza. Alla luce, alle alte temperature e all’esposizione diretta del sole. Inoltre, garantiscono una fioritura costante dalla primavera all’autunno, quindi i motivi per sceglierli e soprattutto coltivarli nel modo giusto sono tanti. Soprattutto le cure necessarie non richiedono particolare maestria e i gerani davvero riescono a reggere anche all’incuria delle persone meno avvezze al mondo green.

Ad agosto possiamo usare queste due sostanze idratanti per gerani rigogliosi e vivaci in autunno

Ovviamente un minimo di considerazione dobbiamo tenerla e certamente dobbiamo aver cura di innaffiare i fiori con costanza soprattutto durante il periodo più caldo. Ed è preferibile farlo nelle ore più fresche. Dobbiamo evitare di bruciare le foglie avendo cura di attendere il terriccio si secchi tra un’innaffiatura e l’altra per evitare ristagni d’acqua.

Fosforo e potassio

In particolare, ad agosto molti vivaisti consigliano un piccolo aiuto per fortificare i gerani e preservarli nella loro consistenza e vivacità fino all’autunno. Il suggerimento che raccogliamo riguarda l’utilizzo di un poco di concime a base di pochissimo azoto, ma ricco di fosforo e potassio. Per il dosaggio esatto, è opportuno leggere le indicazioni riportate sulla confezione o chiedere al rivenditore. Si tratta di sostanze utilissime per contrastare la calura estiva e capaci di dare una spinta in termini di idratazione e nutrimento alla pianta.

Altri consigli utili ad agosto

Non abbandoniamo però delle buone pratiche che dobbiamo eseguire sempre, soprattutto ad agosto. Si tratta della rimozione dei fiori secchi per lasciare spazio alle nuove fioriture. Un’ operazione semplicissima che richiede una manciata di minuti. Inoltre, se ci allontaniamo per alcuni giorni per vacanza, garantiamo un sistema di irrigazione che consenta ai nostri vasi di ricevere il giusto e regolare apporto di acqua. Dunque, ad agosto possiamo usare queste due sostanze idratanti per gerani rigogliosi e vivaci in autunno unitamente alla rimozione dei fiori secchi che dobbiamo praticare sempre.