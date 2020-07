Acquisto di lungo periodo per un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore vista l’attuale sua configurazione grafica.

Caltagirone (non Caltagirone Editore), infatti, presenta un interessantissimo grafico di lungo periodo che potrebbe portarlo più che a raddoppiare la sua capitalizzazione. Queste indicazioni, però, non arrivano solo dall’analisi grafica e previsionale, ma anche dall’analisi fondamentale.

Ad esempio il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash fllow, vede le azioni Caltagirone sottovalutate del 90%. Analogo risultato si ottiene andando a confrontare il PE e il PB del titolo con quello dei suoi competitors

Acquisto di lungo periodo per un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 21 luglio a quota 2,44€, in rialzo dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma senza molta convinzione. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno nuovamente tentato di accelerare al ribasso, ma la chiusura giornaliera è stata superiore all’importante supporto in area 2,421€.

La situazione di breve, quindi. è molto complessa e difficile da gestire. Si consiglia di non perdere la testa con i movimenti di corto respiro e concentrarsi sui movimenti di medio/lungo periodo.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista ed è supportata da un segnale di BottomHunter. Ci dovrebbero essere, quindi, tutte le condizioni per un’accelerazione rialzista. Tuttavia, va notato che da ormai circa due mesi le quotazioni sono imbrigliate all’interno del trading range 2,369€-2,55€. Si avrebbe, quindi, un forte segnale nel momento in cui uno dei due livelli dovesse essere rotto in chiusura di settimana. Ovviamente lo scenario più probabile è quello rialzista. In questo caso l’obiettivo più vicino è in area 2,841€ (I° obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione si trova in area 4,36€ (III° obiettivo di prezzo).

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza in corso è rialzista e gli obiettivi sono molto ambiziosi. In particolare la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 5,112€ che, se raggiunta, vorrebbe dire vedere raddoppiate le quotazioni del titolo.

Come si vede dal grafico, un primo passo in questa direzione si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 2,487€.

La rottura di area 2,232€, invece, farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Da notare che anche in questo caso il rialzo è supportato da un segnale di BottomHunter, per cui ci sono tutti i presupposti per un importante rialzo nel lungo periodo.

