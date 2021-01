La chiusura della settimana in corso coincide anche con la chiusura mensile. Nel caso di Italian Exhibition Group, quindi, acquistare questo titolo azionario in chiusura di questa settimana potrebbe farlo esplodere al rialzo.

D’altra parte qualunque sia il criterio utilizzato il titolo risulta essere fortemente sottovalutato.

Per gli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dall’analisi basata sui multipli di mercato.

Acquistare questo titolo azionario in chiusura di questa settimana potrebbe farlo esplodere al rialzo se chiude oltre il seguente livello chiave

Italian Exhibition Group (MIL:IEG) ha chiuso la seduta del 25 gennaio a quota 2,35 euro in rialzo del 6,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da tre settimane le quotazioni stanno combattendo in prossimità di un livello chiave sia per i rialzisti che per i ribassisti: area 2,33 euro. Questo livello, infatti, rappresenta lo spartiacque sia per i rialzisti che per i ribassisti.

Decise chiusure settimanali superiori o inferiore a questo livello dovrebbero dare direzionalità alle quotazioni con obiettivi indicati in figura. Prestare, quindi, molta attenzione alla chiusura settimanale.

Unica nota stonata il segnale ribassista dello Swing Indicator che potrebbe favorire lo scenario ribassista.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è molto incerta e la chiusura di gennaio, che coincide con quella settimanale, dovrebbe dare importanti indicazioni. Anche in questo caso lo Swing Indicator potrebbe dare un segnale ribassista favorendo, così, lo scenario che vede i prezzi in discesa.

Raccomandazione dell’Ufficio Studi

Italian Exhibition Group è un titolo molto interessante in quanto molto sottovalutato, ma nel medio periodo non costituisce una buona occasione di acquisto. Le quotazioni, infatti, potrebbero scendere dai livelli attuali dando l’opportunità di acquistare a prezzi più bassi. Area 2,11 euro potrebbe rappresentare un ottimo livello di ingresso, ma chiusure settimanali sotto questo livello dovrebbero far chiudere tutte le posizioni rialziste.

