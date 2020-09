La vita nelle città può essere davvero frenetica. Mangiamo spesso fuori e non sappiamo più cosa abbiamo nel piatto.

Anche fare la spesa è più una corsa per accaparrarsi cibo e scorte per la settimana. Il carrello si riempie per magia e lo scontrino pesa sulle nostre tasche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Spesso non sappiamo davvero cosa abbiamo comprato. I cibi confezionati e con lunghe scadenze sono preferiti perché durano più a lungo.

Ma siamo davvero consapevoli di quello che compriamo e poi mangiamo?

È stato pensato un modo alternativo per fare la spesa che vi cambierà la prospettiva. È dedicato a chi vuole riappropriarsi della consapevolezza di cosa si sta mettendo nel piatto.

Per far sì che quello che mangiamo non sia spazzatura che ci avvelena nascono i G.A.S. L’acronimo è quello di Gruppo d’Acquisto Solidale.

Oggi in Italia esistono più di 1800 di questi gruppi d’acquisto.

Ma vediamo cosa sono e i vantaggi.

Acquistare prodotti di qualità a poco prezzo con i gruppi d’acquisto solidali

Il Gruppo d’acquisto solidale ha come proposito di fare dell’acquisto del cibo un momento di condivisione. Il fatto di essere in una collettività tradizionalmente protegge ogni singolo che ne fa parte.

I GAS funzionano proprio così. La necessità di conoscere la provenienza e gli ingredienti di un alimento diventa una questione collettiva.

Quindi il GAS non è altro che un gruppo di persone che si unisce per comprare insieme dei prodotti.

Questi acquisti, poiché si è in tanti, sono fatti “all’ingrosso”. Le grandi quantità di prodotti permettono un abbassamento dei prezzi di vendita. Inoltre, la scelta del venditore cade su piccoli produttori o aziende locali.

Si parla infatti di filiera corta. Caratterizzata da pochi intermediari commerciali, determina un solo passaggio nell’acquisto: dal produttore al consumatore.

I produttori vengono scelti in base a criteri etici e di rispetto dell’ambiente. Preferibilmente i prodotti venduti sono a chilometro zero e rispettano i principi del biologico.

I GAS si riuniscono in associazioni, cooperative o gruppi di persone. È chiaro che più persone ne fanno parte più convenienza c’è nell’acquisto.

Quindi viene fatta una scelta accurata delle aziende e ognuno procede all’ordine di verdure, frutta, pasta, latte, pane, cereali etc di cui ha bisogno.

Arriveranno direttamente a casa tua.

I benefici

I GAS hanno come giovamento per prima cosa il contatto vero e spontaneo tra persone. Ma se questo non dovesse bastare, permettono di sapere cosa e da chi stiamo acquistando quello che mangiamo.

Grazie al Km 0, poi, si abbattono i costi di spedizione e imballaggio. Insomma risparmio per tutti.

Acquistare prodotti di qualità a poco prezzo con i gruppi d’acquisto solidali è un’occasione.

Ci sono delle cose che un grande supermercato non può offrirti.

Approfondimento

Contenitori per alimenti monouso biodegradabili ed ecologici