Acquistare petrolio su questi livelli potrebbe essere un affare oppure no? Settimana scorsa scrivevamo Il rialzo del petrolio sembra rallentare: occasione di acquisto o prendere profitto?, durante la settimana appena conclusasi c’è stata un’importante news che potrebbe condizionare l’andamento dei prezzi del petrolio (prezzo in tempo reale) nelle prossime settimane.

L’OPEC, infatti, ha deciso di aumentare la produzione allentando la stretta che era stata concordata in aprile nel pieno dell’emergenza coronavirus.

La prudenza, quindi, deve essere ancora maggiore per percepire ogni minimo segnale che potrebbe anticipare l’inversione ribassista.

Acquistare petrolio su questi livelli potrebbe essere un affare oppure no? Il responso dell’analisi grafica e previsionale

Il prezzo del petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 17 luglio a quota $40,59 in rialzo del 2,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Che le quotazioni del petrolio siano in difficoltà da inizio giugno è chiaramente visibile dal grafico seguente. Anche le ultime cinque sedute sono state “inutili” dal punto di vista di una svolta direzionale. Tanto che la chiusura del 17 luglio è stata identica a quella del 10 luglio con una differenza di soli 4 centesimi di dollaro. D’altra parte la tendenza rialzista in corso sta stentando anche a raggiungere il primo livello lungo il percorso rialzista in area $45,871. Le quotazioni, quindi, si trovano in una sorta di limbo compreso tra il livello indicato e area $34,36.

La rottura in chiusura di giornata di uno di questi livelli potrebbe/dovrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Fino a quando non assisteremo a questo break (rialzista o ribassista che sia) il prezzo del petrolio sarà destinato a muoversi in un trading range laterale.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è saldamente rialzista e, sebbene con qualche difficoltà, continua ad aggiornare chiusure crescenti rispetto alle settimana precedenti. Rimane, quindi, sempre valido come scenario più probabile quello che vede il prezzo del petrolio diretto verso il II° obiettivo di prezzo in area $53,082.

Un campanello d’allarme suonerebbe nel caso di chiusure settimanali inferiori a $38,798. In questo caso sarebbero possibili discese fino in area $30. Notiamo che anche discese fino a questo livello non comprometterebbero lo scenario rialzista. Solo chiusure settimanali inferiori a $30 farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Se il mese di luglio dovesse chiudere oggi potremmo dire che, con elevatissima probabilità, le quotazioni sarebbero dirette verso area $53,1. Purtroppo il mese non è ancora finito, ma guardiamo fiduciosi la seconda metà del mese di luglio.