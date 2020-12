Acquistare obbligazioni in lire turche è conveniente nel lungo periodo? Se si fa la domanda a chi ha acquistato obbligazioni in lira turca nel 2018 con rendimento del 20% vi rispondere di no.

Il motivo è legato all’andamento del cambio. Da novembre 2019, quando il titolo è stato emesso, a oggi, infatti, l’euro si apprezzato di oltre il 30% rispetto alla lira turca. Ciò vuol dire che chi avesse investito 100 euro in lire turche, senza considerare le cedole staccate, si troverebbe con un capitale di 70 euro. Il rischio cambio in questo caso, quindi, potrebbe erodere tutto il rendimento offerto dall’obbligazione. Chiaramente il calcolo non è così semplice in quanto bisogna tenere conto della valutazione del bond in questione e delle cedole, ma sicuramente abbiamo reso l’idea.

L’andamento del cambio, quindi, riveste un ruolo chiave per determinare il rendimento di un investimento in valuta estera, indipendentemente dal rendimento offerto dallo strumento che si va ad acquistare.

Cosa attendersi dalla politica economica turca?

L’inflazione in Turchia non accenna ad arrestare la sua corsa ed è arrivata a circa il 14%, si veda grafico seguente per l’andamento storico dell’inflazione. Un valore che non vedeva da oltre un anno.

Questa ripresa della corsa al rialzo dei prezzi ha spinto il nuovo governatore della banca centrale turca ad alzare di 675 punti base il costo del denaro portandolo al 17%.

Sembrerebbe che queste misure stiano funzionando e la lira turca riprendendo forza nei confronti dell’euro.

Allora oggi acquistare obbligazioni in lire turche è conveniente nel lungo periodo?

Acquistare obbligazioni in lire turche è conveniente nel lungo periodo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Per le quotazioni euro lira turca in tempo reale clicca qui.

Come si vede dal grafico la proiezione rialzista (linea continua) sul time frame mensile ha raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 9,67 (che area 10 fosse il punto di approdo del rialzo in corso era stato già discusso in precedenti articoli). Come accade sempre con elevatissima probabilità, il raggiungimento di questo traguardo ha provocato un ritracciamento che potrebbe continuare fino in area 8,19. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 7,29. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un ulteriore rafforzamento della lira turca nel corso del 2021.

In questo caso comprare subito obbligazioni turche potrebbe essere un affare.

Solo una chiusura mensile superiore a 9,11 metterebbe in crisi lo scenario ribassista.