Il mondo automobilistico è in evidente difficoltà. Durante il periodo del lockdown, gli italiani non hanno acquistato auto. La brusca frenata nelle vendite ha rappresentato un brutto colpo. A seguito di ciò, il Governo ha messo in campo ulteriori aiuti.

In effetti, acquistare l’auto facendo cumulo tra gli incentivi statali è possibile e si risparmia molto. Ma andiamo con ordine.

Il Governo, con la Legge di Bilancio 2019, ha introdotto il cosiddetto ecobonus auto. Successivamente, in fase di pandemia, l’Esecutivo ha inserito nuovi incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni. Attualmente gli italiani hanno una doppia opportunità da sfruttare ma bisogna rispettare particolari condizioni. Effettivamente, i consumatori hanno un risparmio sul prezzo dell’auto molto significante facendo il cumulo. Perciò, questo è il momento giusto per cambiare auto, ottenendo uno sconto che può arrivare fino a 8.000 euro.

I vincoli da rispettare

In effetti è inutile soffermarci singolarmente sui due benefici statali. Meglio focalizzare l’attenzione sui vincoli da rispettare. Si parta dal presupposto che è possibile cumulare gli incentivi statali per l’acquisto di auto a basse emissioni perché lo permette la Legge.

Di conseguenza, un primo aspetto da tenere in considerazione è il requisito di prezzo massimo del veicolo. Poi le rispettive fasce di emissioni previste da un articolo del Decreto Rilancio. Nello specifico le emissioni di CO2 fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi). Nel contempo si deve prendere in considerazione il prezzo risultante dal listino ufficiale della casa produttrice,prezzo inferiore a 50mila euro.

Oppure l’ emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km (veicoli diesel benzina ecc), omologazione in una classe non inferiore a Euro 6. Da abbinare un prezzo ufficiale inferiore a 40mila euro.

Il cumulo ecobonus auto si ottiene in due casi: con o senza rottamazione dell’auto.

Contributo statale con rottamazione Emissioni di Co2 g/Km D.L. 104/2020 Legge di bilancio 2019 Contributo statale totale 0-20 2.000 6.000 8.000 21-60 2.000 2.500 4.500 61-90 1.750 1.750 91-110 1,500 1.500

Senza rottamazione

Contributo statale senza rottamazione Emissioni di Co2 g/Km D.L. 104/2020 Legge di bilancio 2019 Contributo statale totale 0-20 1.000 4.000 5.000 21-60 1.000 1.500 2.500 61-90 1.000 91-110 750

Adesso gli italiani hanno il quadro chiaro di come acquistare l’auto facendo cumulo tra gli incentivi statali.