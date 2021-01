Le appassionate di make up sanno certamente che le offerte dei siti di cosmetici venduti online sono quasi sempre allettanti. È pur vero che scegliere il giusto colore di fondotinta o la texture perfetta del correttore è molto più difficoltoso sul web. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole fornire qualche consiglio e dimostrare che acquistare i cosmetici online con questi consigli diventerà un’abitudine.

Convenienza e varietà

Le ragioni per le quali conviene acquistare cosmetici online sono tante ma, due in particolar modo, condizionano l’acquisto: convenienza e varietà. Dapprima, acquistare cosmetici online conviene perché molti siti web, oltre a offrire spese di spedizioni gratuite, mettono l’acquirente nella condizione di risparmiare. Alcune di queste offerte prevedono una formula del tipo “3×2” e regalano un terzo prodotto a scelta, a fronte di due cosmetici acquistati; altre, prevedono l’applicazione di convenienti codici coupon con i quali far scalare il prezzo di bene due cifre.

La seconda ragione è, invece, la varietà. Molto spesso, le persone appassionate di make up lo sanno, nei negozi fisici terminano i colori desiderati. Altre volte, semplicemente lo stock di colorazioni non è proprio assortito per tutti i gusti.

Come orientare la scelta

Qualche difficoltà esiste, ma acquistare i cosmetici online con questi consigli diventerà un’abitudine. Per semplificare la scelta della giusta colorazione basta guardare i tanti video tutorial presenti sul web. Molte make up artist e influencer propongono video in cui mostrano gli “swatches” dei trucchi acquistati. Essi sono una riproduzione visiva molto fedele del colore originale. Stesso discorso per la consistenza, in cui basta osservare come avviene la stesura del prodotto. Le recensioni hanno, poi, un peso importantissimo per gli acquirenti.

Chi ha già acquistato il prodotto fornirà utili consigli e tante osservazioni su colore, texture e resa. Individuare un marchio leader di un certo cosmetico semplificherà poi molto le cose. Individuare, ad esempio, la casa produttrice che meglio soddisfa le proprie esigenze sul proprio mascara preferito, semplificherà notevolmente gli acquisti futuri. E, anche quando acquistiamo prodotti di make up online, l’ordine conterrà tanti campioni o formati speciali di cosmetici, che sapranno orientare le scelte future.