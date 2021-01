Sebbene da solo potrebbe essere già un ottimo motivo, acquistare Equita Group non solo per il dividendo superiore al 7% potrebbe essere uno degli affari del 2021.

Durante la presentazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2020, il management ha confermato la propria volontà di proporre nel 2021 la distribuzione di un dividendo compreso tra 0,18 e 0,20 euro per azione. Alle quotazioni attuali il rendimento di questo dividendo sarebbe superiore al 7%.

Tuttavia, acquistare Equita Group non solo per il dividendo superiore al 7% è evidente dalle risultanze dell’analisi grafica riportate qui di seguito.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Equita Group

Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a quota 2,59 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Come a volte può accadere, i livelli sul time frame settimanale e su quello mensile sono identici. Ci concentriamo, quindi, sul time frame settimanale che essendo più breve permette di cogliere prima eventuali cambi di direzione.

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 3,07 euro. Gli obiettivi successivi sono, quindi, riportati nel riquadro rosso. Supportata dal segnale del BottomHunter e dello Swing Indicator, la tendenza in corso al momento non corre rischi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,38 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

