Nelle ultime settimane si stanno creando le condizioni per cui acquistare caffè potrebbe essere un’ottima occasione per guadagnare in Borsa . Queste sono le indicazioni che vengono dall’analisi grafica e previsionale, ma bisogna essere molto prudenti. L’andamento del prezzo del caffè, infatti, negli ultimi 50 anni ha visto movimenti violentissimi con saliscendi delle quotazioni che hanno riportato variazioni dell’ordine delle centinaia per cento.

Premesso che il massimo storico del caffè è stato segnato nel 1973, ai livelli attuali la commodity si trova sui minimi storici per cui, prese tutte le dovute precauzioni, acquistare caffè potrebbe essere un’ottima occasione per guadagnare in Borsa.

Andiamo a vedere quali sono le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Acquistare caffè potrebbe essere un’ottima occasione per guadagnare in Borsa: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Le quotazioni del caffè hanno chiuso la seduta del 10 luglio a quota $97,4 in ribasso dell’1,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le ultime tre sedute al ribasso hanno spinto le quotazioni al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area $96,68, ma il supporto ha resistito. Ci sono, quindi, buone probabilità che si possa assistere a un rimbalzo almeno fino in area $99,708. Chiusure superiori a $101,6 farebbero invertire la tendenza di breve al rialzo.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a $96,68 le quotazioni si dirigerebbero verso il II° obiettivo di prezzo in area $88,617. La massima estensione del ribasso si trova in area $80,641 (III° obiettivo di prezzo).

Time frame settimanale

Anche sul settimanale potrebbero crearsi le condizioni per un’inversione rialzista. Questo evento passa per la rottura in chiusura di settimana di area $105,84. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area $88,724 (I° obiettivo di prezzo) dove si andrebbero a creare le condizioni per un rialzo. Ovviamente chiusure settimanali inferiori a $88,724 farebbero precipitare il prezzo del caffè almeno fino in area $71,26 con possibile estensione fino in area $43. La massima estensione del rialzo in corso passa per area $16 (III° obiettivo di prezzo).

Time frame mensile

Sul mensile le quotazioni sono vicinissime all’importantissimo supporto in area $92,864. La tenuta di questo livello in chiusura del mese di luglio potrebbe favorire una ripartenza almeno fino in area $143,796. In caso contrario la discesa potrebbe proseguire fino in area $41,922.