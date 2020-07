Acquistare azioni Intesa Sanpaolo: è il momento giusto o è meglio aspettare?

Acquistare azioni Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) da sempre è sempre stato visto dagli investitori come un’opportunità per entrare in possesso di azioni di una società di rendimento. Il dividendo della banca, infatti, è sempre stato superiore alla media del mercato italiano.

Recentemente Intesa Sanpaolo è impegnata nella OPS con UBI Banca e aspetta le risultanze di un ricorso all’Authority,

Intanto la banca si sta preparando alla conclusione dell’operazione nel caso in cui dovesse avere il via libero. In particolare, sono state vendute partecipazioni in Autostrade Lombarde e BreBeMi per fare (anche) cassa.

In attesa delle novità sul fronte societario ci chiediamo se sia questo il momento opportuno per acquistare azioni Intesa Sanpaolo. Per una risposta che sia quanto più obiettiva possibile siamo andati ad interrogare l’analisi grafica e previsionale.

Le indicazioni dell’analisi grafica nel breve e nel lungo termine su Intesa Sanpaolo

Nel momento in cui scriviamo le azioni Intesa Sanpaolo si muovono in ribasso di poco più dell’1% a quota 1,68€.

Sul time frame giornaliero la tendenza in corso è rialzista, ma non riesce ad avere ragione della prima resistenza in area 1,7384€ lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 2,04576€.Questa incapacità di andare oltre il primo ostacolo dovrebbe indurre alla prudenza. C’è il rischio concreto, infatti, che, almeno nel breve, le quotazioni possano virare al ribasso.

Nel lungo periodo, invece, la proiezione rialzista sul time frame mensile procede spedita con I° obiettivo di prezzo in area 2,14€. Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Conclusione: se nel breve è meglio essere prudenti, acquistare azioni Intesa Sanpaolo nel lungo periodo potrebbe essere un ottimo affare.

Intesa Sanpaolo: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

