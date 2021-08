Il caldo rovente e afoso di queste giornate aumenta il desiderio di fresco, di montagna, di verde e di natura. Anche nei più accaniti amanti di mare e spiaggia. Ed ecco allora che gli esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno un posto incantevole del nostro bel Paese, facile da raggiungere che incanterà adulti e bambini. Ovvero un luogo dove acqua cristallina e spiaggia mozzafiato non sono al mare ma al fresco di questo lago. Si tratta della combinazione perfetta anche per chi non vuole rinunciare al piacere di una nuotata o di un tuffo in una distesa di acqua trasparente.

Scegliere una vacanza in montagna infatti, potrebbe essere il connubio ideale per riconciliarsi con la natura e fare bagni rinfrescanti. È facile immaginare che tutto questo benessere sia tra le maestose cime dolomitiche. Invece, è nel mezzo del bel Paese, ovvero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo in provincia di Castel Di Sangro. Il Lago di Barrea è un angolo d’incredibile bellezza per i due principali borghi e per la sua spiaggia dove rilassarsi e godersi il fresco.

In particolare, la spiaggia La Gravara è considerata tra le spiagge più belle d’Italia. Sicuramente non troveremo fenicotteri rosa e la sabbia borotalco di San Teodoro, ma l’acqua cristallina e panorama mozzafiato ne fanno una meta molto apprezzata. Inoltre c’è un’ottima offerta di servizi. Infatti la spiaggia La Gravara è fornita di servizi balneari e punti ristoro. Il lago invece è un bacino artificiale alimentato dal fiume Sangro che dà il nome anche alla vallata. I borghi caratteristici che si riflettono in questo romantico specchio d’acqua sono Barrea e Civitella Alfedena.

Barrea presenta un centro storico molto caratteristico, con le sue stradine acciottolate e case in pietra. Una volta giunti lì, non può non visitarsi il castello e giungere sul suo belvedere per ammirare il panorama mozzafiato che dà sul lago.

Merita poi sicuramente di essere visitata anche la caratteristica Civitella Alfedena, con il suo caratteristico centro storico, conservato benissimo e meta di tanti turisti. Molti, infatti, la scelgono quale base di partenza per le escursioni nel Parco Nazionale dove è possibile ammirare un’incredibile fauna. L’orso Marsicano, i lupi, i camosci e i cervi saranno un’emozione unica per gli occhi di grandi e piccini.

