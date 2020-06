Acne giovanile, i percorsi per la cura. Arriva un momento nella vita in cui la propria faccia comincia improvvisamente ad eruttare come un’isola vulcanica ed è frequentemente arrossata e infiammata. Il calvario dell’acne giovanile è un problema che accomuna milioni di adolescenti, sia maschi che femmine. Un problema che migliora d’estate e peggiora durante in mesi invernali. Un problema la cui risoluzione prevede che si imbocchino, decisamente, due strade: il frequente utilizzo di prodotti curativi ad hoc. E l’adozione di uno stile di vita sano e di una dieta senza sgarri. Il che significa no cibi fritti, no cioccolato, no kebab o qualsiasi cosa piccante, no serate in giro che finiscono all’alba. Anche il sonno sregolato fa venire i brufoli.

Lavare spesso il viso è un bene? No.

Specie se il lavaggio viene praticato con prodotti di scarsa qualità che rischiano di aumentare l’infiammazione e il problema, piuttosto che risolverlo. La compromissione del pH della pelle è una pessima idea, un lavaggio eccessivo o addirittura un’esfoliazione, possono rendere la situazione molto grave. Il viso va lavato con acqua tiepida in abbinamento con un buon gel detergente antibatterico.

Lo stress influisce sull’eruzione di impurità? Sì.

Inutile dire tieni a bada lo stress, con una persona stressata e ansiosa. Ma bisogna farlo. E bisogna suggerire di praticare sport e bagni rilassanti. Quando si è nervosi, si può addentare un frutto. Le vitamine contenute in frutta e verdure aiutano a tenere pulita la pelle.

Oltre alla cura quotidiana della pelle, le forme gravi di acne dovrebbero essere curate. Esistono diverse opzioni di terapia a seconda della gravità riscontrata. ll dermatologo sicuramente prescriverà una terapia locale con trattamenti idonei: balsami, tinture, gel o creme. Oppure una terapia farmacologica orale. Se non piacciono le medicine, si può tentare anche affidandosi alla medicina alternativa: la medicina ayurvedica, la chinesiologia, l’assunzione di fiori di Bach, la medicina tradizionale cinese ( con decotti, tisane o agopuntura). Persino la bio-risonanza può essere d’aiuto per trattare l’acne.