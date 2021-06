Accumulare azioni Moncler potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo. D’altra parte si tratta pure sempre del miglior titolo del settore moda italiano. Negli ultimi mesi il titolo ha rallentato un po’ la sua corsa, ma dopo un rialzo di oltre il 300% in cinque anni a fronte di un settore di riferimento che ha reso l’80% e un mercato italiano il 15%, una pausa di riflessione è a dir poco normale. Se sfruttata bene, però, potrebbe essere un’ottima occasione di ingresso per un investimento di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fondamentali le quotazioni Moncler sono molto tirate e questa view è anche confermata dagli analisti che coprono il titolo. Il giudizio medio, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che mostra una sopravvalutazione di circa il 7%.

Per capire il perché della fase di stallo attuale basta guardare due numeri

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 42.05 e 33.68 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati.

Il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Accumulare azioni Moncler potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso del 2,24% rispetto alla seduta precedente a quota 57,6 euro.

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. I prossimi ostacoli sono collocati in area 61/62 euro e nelle prossime settimane il titolo dovrà misurarsi con questa forte area di resistenza. La sua rottura aprirebbe le porte per un rialzo fino in area 80 euro che rappresenta la massima estensione sul time frame mensile.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 54,64 euro (I obiettivo di prezzo) metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Su questi livelli si potrebbe si potrebbe pensare di accumulare il titolo, senza dimenticare, però, lo stop nel caso di chiusura settimanali sotto questo livello.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile